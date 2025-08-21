Kad igra Srbija na Eurobasketu? Ovo su svi termini "orlova"

Reprezentacije Srbije 27. avgusta započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u košarci, a termini u Rigi raspoređeni su tako da će Srbija gotovo uvijek igrati u 20.15 sati, što je idealan termin za sve navijače "orlova".

Srbija večeras igra protiv Slovenije posljednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati, a nakon susreta u Beogradskoj areni, izabranike Svetislava Pešića očekuje put u Rigu (Letonija). Eurobasket je na programu od 27. avgusta do 14. septembra, a srpski tim imaće tu sreću da će sve vrijeme biti stacioniran u mjestu u kojem igra i grupnu fazu.

Eurobasket 2025 igra se u četiri zemlje, domaćini će pored Letonije biti Kipar, Poljska i Finska. Srpski tim igraće u grupi A i gotovo svi mečevi na programu će biti u 20.15 sati, što je skoro idealan termin za sve navijače "orlova", a protivnici izabranika Svetislava Pešića" biće Estonija, Češka, Letonija, Portugalija i Turska.

Raspored grupne faze izgleda ovako:

Estonija - Srbija - 27. avgust u 20.15 sati

Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati

Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati

Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati

Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati

Ko je u ostalim grupama na Eurobasketu?

Na Evropskom prvenstvu u ostale tri grupe igraće:

Grupa B (Tampere): Finska, Njemačka, Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija

Grupa C (Limasol): Kipar, Španija, Grčka, Italija, BiH, Gruzija

Grupa D (Katovice): Poljska, Francuska, Slovenija, Izrael, Belgija, Island

Raspored mečeva na Eurobasketu

Prvi dan turnira - 27. avgust

Grupa A:

Češka - Portugal (13.45)

Letonija - Turska (17.00)

Srbija - Estonija (20.15)

Grupa B:

Velika Britanija - Litvanija (12.30)

Crna Gora - Njemačka (15.30)

Švedska - Finska (19.30)

Drugi dan turnira - 28. avgust

Grupa C:

Gruzija - Španija (14.00)

BiH -Kipar (17.15)

Grčka - Italija (20.30)

Grupa D:

Izrael - Island (14.00)

Belgija - Francuska (17.00)

Slovenija - Poljska (20.30)

Treći dan turnira - 29. avgust

Grupa A:

Turska - Češka (13:45)

Estonija - Letonija (17:00)

Portugal - Srbija (20:15)

Grupa B:

Njemačka - Švedska (12.30)

Litvanija - Crna Gora (15.30)

Finska - Velika Britanija (19.30)

Četvrti dan turnira - 30. avgust

Grupa A:

Češka - Estonija (13.45)

Letonija - Srbija (17.00)

Turska - Portugal (20.15)

Grupa B:

Litvanija - Njemačka (12.30)

Velika Britanija - Švedska (15.30)

Crna Gora - Finska (19.30)

Grupa C:

Italija - Gruzija (14.00)

Kipar - Grčka (17.15)

Španija - BiH (20.30)

Grupa D:

Island - Belgija (14.00)

Francuska - Slovenija (17.00)

Poljska - Izrael (20.30)

Peti dan turnira - 31. avgust

Grupa C:

Gruzija - Grčka (14.00)

Španija - Kipar (17.15)

BiH - Italija (20.30)

Grupa D:

Slovenija - Belgija (14.00)

Izrael - Francuska (17.00)

Poljska - Island (20.30)

Šesti dan turnira - 1. septembar

Grupa A:

Estonija - Turska (13:45)

Srbija - Češka (20:15)

Portugal - Letonija (17:00)

Grupa B:

Švedska - Crna Gora (12.30)

Njemačka - Velika Britanija (15.30)

Finska - Litvanija (19.30)

Sedmi dan turnira - 2. septembar

Grupa C:

Grčka - BiH (14.00)

Kipar - Gruzija (17.15)

Italija - Španija (20.30)

Grupa D:

Belgija - Izrael (14.00)

Island - Slovenija (17.00)

Francuska - Poljska (20.30)

Osmi dan turnira - 3. septembar

Grupa A:

Portugal - Estonija (13.45)

Češka - Letonija (17.00)

Srbija - Turska (20.15)

Grupa B:

Velika Britanija - Crna Gora (12.30)

Litvanija - Švedska (15.30)

Finska - Njemačka (19.30)

Deveti dan turnira - 4. septembar

Grupa C:

BiH - Gruzija (14.00)

Italija - Kipar (17.15)

Španija - Grčka (20.30)

Grupa D:

Francuska - Island (14.00)

Izrael - Slovenija (17.00)

Poljska - Belgija (20.30)

Osmina finala - 6. i 7. septembar

Osmina finala zakazana je za 6. odnosno 7. septembar. S obzirom na to da je Srbija u grupi A, ona će se ukrstiti sa grupom B u kojoj se nalaze Finska, Njemačka, Velika Britanija, Litvanija, Crna Gora i Švedska. Iz svage grupe u narednu fazu takmičenja prolazi po četiri tima. Prema tome, grupa u kojoj je Srbija imaće prednost da prvog dana odluči o sudbini na Evropskom takmičenju, a raspored je sljedeći:

6. septembar:

B2 - A3 (11.00)

A1 - B4 (14.15)

B1 - A4 (17.30)

A2 - B3 (20.45)

7. septembar:

C1 - D4 (11.00)

D2 - C3 (14.15)

C2 - D3 (17.30)

D1 - C4 (20.45)

Četvrtfinala su na programu 9. i 10. septembra

Pobjednik meča B2 i A3 protiv pobjednika meča A1 i B4 (QF1)

Pobjednik između B1 i A4 protiv pobjednika meča A2 i B3 (QF2)

Pobjednik između C1 i D4 prtiv pobjednika meča D2 i C3 (QF3)

Pobjednik između C2 i D3 protiv pobjednika meča D1 i C4 (QF4)

Polufinala su na programu 12. septembra

Pobjednik QF1 (WQF1) protiv pobjednika QF2 (WQF2)

Pobjednik QF3 (WQF3) protiv pobjednika QF4 (WQF4)

Finale je na programu 14. septembra