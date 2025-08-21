Reprezentacije Srbije 27. avgusta započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u košarci, a termini u Rigi raspoređeni su tako da će Srbija gotovo uvijek igrati u 20.15 sati, što je idealan termin za sve navijače "orlova".
Srbija večeras igra protiv Slovenije posljednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati, a nakon susreta u Beogradskoj areni, izabranike Svetislava Pešića očekuje put u Rigu (Letonija). Eurobasket je na programu od 27. avgusta do 14. septembra, a srpski tim imaće tu sreću da će sve vrijeme biti stacioniran u mjestu u kojem igra i grupnu fazu.
Eurobasket 2025 igra se u četiri zemlje, domaćini će pored Letonije biti Kipar, Poljska i Finska. Srpski tim igraće u grupi A i gotovo svi mečevi na programu će biti u 20.15 sati, što je skoro idealan termin za sve navijače "orlova", a protivnici izabranika Svetislava Pešića" biće Estonija, Češka, Letonija, Portugalija i Turska.
Raspored grupne faze izgleda ovako:
- Estonija - Srbija - 27. avgust u 20.15 sati
- Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
- Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
- Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
- Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati
Kad igra Srbija na Eurobasketu? Ovo su svi termini "orlova"
Ko je u ostalim grupama na Eurobasketu?
Na Evropskom prvenstvu u ostale tri grupe igraće:
- Grupa B (Tampere): Finska, Njemačka, Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija
- Grupa C (Limasol): Kipar, Španija, Grčka, Italija, BiH, Gruzija
- Grupa D (Katovice): Poljska, Francuska, Slovenija, Izrael, Belgija, Island
Raspored mečeva na Eurobasketu
Prvi dan turnira - 27. avgust
Grupa A:
- Češka - Portugal (13.45)
- Letonija - Turska (17.00)
- Srbija - Estonija (20.15)
Grupa B:
- Velika Britanija - Litvanija (12.30)
- Crna Gora - Njemačka (15.30)
- Švedska - Finska (19.30)
Drugi dan turnira - 28. avgust
Grupa C:
- Gruzija - Španija (14.00)
- BiH -Kipar (17.15)
- Grčka - Italija (20.30)
Grupa D:
- Izrael - Island (14.00)
- Belgija - Francuska (17.00)
- Slovenija - Poljska (20.30)
Treći dan turnira - 29. avgust
Grupa A:
- Turska - Češka (13:45)
- Estonija - Letonija (17:00)
- Portugal - Srbija (20:15)
Grupa B:
- Njemačka - Švedska (12.30)
- Litvanija - Crna Gora (15.30)
- Finska - Velika Britanija (19.30)
Četvrti dan turnira - 30. avgust
Grupa A:
- Češka - Estonija (13.45)
- Letonija - Srbija (17.00)
- Turska - Portugal (20.15)
Grupa B:
- Litvanija - Njemačka (12.30)
- Velika Britanija - Švedska (15.30)
- Crna Gora - Finska (19.30)
Grupa C:
- Italija - Gruzija (14.00)
- Kipar - Grčka (17.15)
- Španija - BiH (20.30)
Grupa D:
- Island - Belgija (14.00)
- Francuska - Slovenija (17.00)
- Poljska - Izrael (20.30)
Peti dan turnira - 31. avgust
Grupa C:
- Gruzija - Grčka (14.00)
- Španija - Kipar (17.15)
- BiH - Italija (20.30)
Grupa D:
- Slovenija - Belgija (14.00)
- Izrael - Francuska (17.00)
- Poljska - Island (20.30)
Šesti dan turnira - 1. septembar
Grupa A:
- Estonija - Turska (13:45)
- Srbija - Češka (20:15)
- Portugal - Letonija (17:00)
Grupa B:
- Švedska - Crna Gora (12.30)
- Njemačka - Velika Britanija (15.30)
- Finska - Litvanija (19.30)
Sedmi dan turnira - 2. septembar
Grupa C:
- Grčka - BiH (14.00)
- Kipar - Gruzija (17.15)
- Italija - Španija (20.30)
Grupa D:
- Belgija - Izrael (14.00)
- Island - Slovenija (17.00)
- Francuska - Poljska (20.30)
Osmi dan turnira - 3. septembar
Grupa A:
- Portugal - Estonija (13.45)
- Češka - Letonija (17.00)
- Srbija - Turska (20.15)
Grupa B:
- Velika Britanija - Crna Gora (12.30)
- Litvanija - Švedska (15.30)
- Finska - Njemačka (19.30)
Deveti dan turnira - 4. septembar
Grupa C:
- BiH - Gruzija (14.00)
- Italija - Kipar (17.15)
- Španija - Grčka (20.30)
Grupa D:
- Francuska - Island (14.00)
- Izrael - Slovenija (17.00)
- Poljska - Belgija (20.30)
Osmina finala - 6. i 7. septembar
Osmina finala zakazana je za 6. odnosno 7. septembar. S obzirom na to da je Srbija u grupi A, ona će se ukrstiti sa grupom B u kojoj se nalaze Finska, Njemačka, Velika Britanija, Litvanija, Crna Gora i Švedska. Iz svage grupe u narednu fazu takmičenja prolazi po četiri tima. Prema tome, grupa u kojoj je Srbija imaće prednost da prvog dana odluči o sudbini na Evropskom takmičenju, a raspored je sljedeći:
6. septembar:
- B2 - A3 (11.00)
- A1 - B4 (14.15)
- B1 - A4 (17.30)
- A2 - B3 (20.45)
7. septembar:
- C1 - D4 (11.00)
- D2 - C3 (14.15)
- C2 - D3 (17.30)
- D1 - C4 (20.45)
Četvrtfinala su na programu 9. i 10. septembra
- Pobjednik meča B2 i A3 protiv pobjednika meča A1 i B4 (QF1)
- Pobjednik između B1 i A4 protiv pobjednika meča A2 i B3 (QF2)
- Pobjednik između C1 i D4 prtiv pobjednika meča D2 i C3 (QF3)
- Pobjednik između C2 i D3 protiv pobjednika meča D1 i C4 (QF4)
Polufinala su na programu 12. septembra
- Pobjednik QF1 (WQF1) protiv pobjednika QF2 (WQF2)
- Pobjednik QF3 (WQF3) protiv pobjednika QF4 (WQF4)
Finale je na programu 14. septembra
- Borba za zlato u 20 sati
- Borba za treće mjesto u 16 sati