logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad igra Srbija na Eurobasketu? Ovo su svi termini "orlova"

Kad igra Srbija na Eurobasketu? Ovo su svi termini "orlova"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Reprezentacije Srbije 27. avgusta započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u košarci, a termini u Rigi raspoređeni su tako da će Srbija gotovo uvijek igrati u 20.15 sati, što je idealan termin za sve navijače "orlova".

Raspored utakmica Srbije na Eurobasketu 2025 Izvor: MN PRESS

Srbija večeras igra protiv Slovenije posljednju pripremnu utakmicu pred Evropsko prvenstvo. Meč počinje u 20 sati, a nakon susreta u Beogradskoj areni, izabranike Svetislava Pešića očekuje put u Rigu (Letonija). Eurobasket je na programu od 27. avgusta do 14. septembra, a srpski tim imaće tu sreću da će sve vrijeme biti stacioniran u mjestu u kojem igra i grupnu fazu.

Eurobasket 2025 igra se u četiri zemlje, domaćini će pored Letonije biti Kipar, Poljska i Finska. Srpski tim igraće u grupi A i gotovo svi mečevi na programu će biti u 20.15 sati, što je skoro idealan termin za sve navijače "orlova", a protivnici izabranika Svetislava Pešića" biće Estonija, Češka, Letonija, Portugalija i Turska.

Raspored grupne faze izgleda ovako:

  • Estonija - Srbija - 27. avgust u 20.15 sati
  • Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
  • Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
  • Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
  • Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati

Ko je u ostalim grupama na Eurobasketu?

Na Evropskom prvenstvu u ostale tri grupe igraće:

  • Grupa B (Tampere): Finska, Njemačka, Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija
  • Grupa C (Limasol): Kipar, Španija, Grčka, Italija, BiH, Gruzija
  • Grupa D (Katovice): Poljska, Francuska, Slovenija, Izrael, Belgija, Island

Raspored mečeva na Eurobasketu

Prvi dan turnira - 27. avgust

Grupa A:

  • Češka - Portugal (13.45)
  • Letonija - Turska (17.00)
  • Srbija - Estonija (20.15)

Grupa B:

  • Velika Britanija - Litvanija (12.30)
  • Crna Gora - Njemačka (15.30)
  • Švedska - Finska (19.30)

Drugi dan turnira - 28. avgust

Grupa C:

  • Gruzija - Španija (14.00)
  • BiH -Kipar (17.15)
  • Grčka - Italija (20.30)

Grupa D:

  • Izrael - Island (14.00)
  • Belgija - Francuska (17.00)
  • Slovenija - Poljska (20.30)

Treći dan turnira - 29. avgust

Grupa A:

  • Turska - Češka (13:45)
  • Estonija - Letonija (17:00)
  • Portugal - Srbija (20:15)

Grupa B:

  • Njemačka - Švedska (12.30)
  • Litvanija - Crna Gora (15.30)
  • Finska - Velika Britanija (19.30)

Četvrti dan turnira - 30. avgust

Grupa A:

  • Češka - Estonija (13.45)
  • Letonija - Srbija (17.00)
  • Turska - Portugal (20.15)

Grupa B:

  • Litvanija - Njemačka (12.30)
  • Velika Britanija - Švedska (15.30)
  • Crna Gora - Finska (19.30)

Grupa C:

  • Italija - Gruzija (14.00)
  • Kipar - Grčka (17.15)
  • Španija - BiH (20.30)

Grupa D:

  • Island - Belgija (14.00)
  • Francuska - Slovenija (17.00)
  • Poljska - Izrael (20.30)

Peti dan turnira - 31. avgust

Grupa C:

  • Gruzija - Grčka (14.00)
  • Španija - Kipar (17.15)
  • BiH - Italija (20.30)

Grupa D:

  • Slovenija - Belgija (14.00)
  • Izrael - Francuska (17.00)
  • Poljska - Island (20.30)

Šesti dan turnira - 1. septembar

Grupa A:

  • Estonija - Turska (13:45)
  • Srbija - Češka (20:15)
  • Portugal - Letonija (17:00)

Grupa B:

  • Švedska - Crna Gora (12.30)
  • Njemačka - Velika Britanija (15.30)
  • Finska - Litvanija (19.30)

Sedmi dan turnira - 2. septembar

Grupa C:

  • Grčka - BiH (14.00)
  • Kipar - Gruzija (17.15)
  • Italija - Španija (20.30)

Grupa D:

  • Belgija - Izrael (14.00)
  • Island - Slovenija (17.00)
  • Francuska - Poljska (20.30)

Osmi dan turnira - 3. septembar

Grupa A:

  • Portugal - Estonija (13.45)
  • Češka - Letonija (17.00)
  • Srbija - Turska (20.15)

Grupa B:

  • Velika Britanija - Crna Gora (12.30)
  • Litvanija - Švedska (15.30)
  • Finska - Njemačka (19.30)

Deveti dan turnira - 4. septembar

Grupa C:

  • BiH - Gruzija (14.00)
  • Italija - Kipar (17.15)
  • Španija - Grčka (20.30)

Grupa D:

  • Francuska - Island (14.00)
  • Izrael - Slovenija (17.00)
  • Poljska - Belgija (20.30)

Osmina finala - 6. i 7. septembar 

Osmina finala zakazana je za 6. odnosno 7. septembar. S obzirom na to da je Srbija u grupi A, ona će se ukrstiti sa grupom B u kojoj se nalaze Finska, Njemačka, Velika Britanija, Litvanija, Crna Gora i Švedska. Iz svage grupe u narednu fazu takmičenja prolazi po četiri tima. Prema tome, grupa u kojoj je Srbija imaće prednost da prvog dana odluči o sudbini na Evropskom takmičenju, a raspored je sljedeći:

6. septembar: 

  • B2 - A3 (11.00)
  • A1 - B4 (14.15)
  • B1 - A4 (17.30)
  • A2 - B3 (20.45)

7. septembar: 

  • C1 - D4 (11.00)
  • D2 - C3 (14.15)
  • C2 - D3 (17.30)
  • D1 - C4 (20.45)

Četvrtfinala su na programu 9. i 10. septembra

  • Pobjednik meča B2 i A3 protiv pobjednika meča A1 i B4 (QF1)
  • Pobjednik između B1 i A4 protiv pobjednika meča A2 i B3 (QF2)
  • Pobjednik između C1 i D4 prtiv pobjednika meča D2 i C3 (QF3)
  • Pobjednik između C2 i D3 protiv pobjednika meča D1 i C4 (QF4)

Polufinala su na programu 12. septembra

  • Pobjednik QF1 (WQF1) protiv pobjednika QF2 (WQF2)
  • Pobjednik QF3 (WQF3) protiv pobjednika QF4 (WQF4)

Finale je na programu 14. septembra

  • Borba za zlato u 20 sati
  • Borba za treće mjesto u 16 sati

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Eurobasket 2025 Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC