"Oni sutra sigurno neće biti u sastavu": Da li je Pešić najavio iznenađenja?

"Oni sutra sigurno neće biti u sastavu": Da li je Pešić najavio iznenađenja?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Selektor Srbije Svetislav Pešić odredio tim za meč sa Slovencima, konačna odluka o putnicima na Eurobasket pada u nedjelju.

Svetislav Pešić o pripremama Srbije Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Selektor Srbije Svetislav Pešić neće moći da računa na Alena Smailagića i Uroša Trifunovića na predstojem Eurobasketu. Konačan spisak od 12 igrača biće saopšten u nedjelju nakon utakmice sa Slovencima koja se igra u četvrtak od 21 čas. Pod znakom pitanja je i dalje Vasilije Micić, ali posljednje informacije su pozitivne jer je srpski plej trenirao sa ekipom i biće u sastavu za sutrašnji duel.

Trifunović se već pridružio Makabiju iz Tel Aviva i tamo će nastaviti oporavak, dok će se i Smailagić uputiti u Bolonju sa kojom je potpisao ugovor ovog ljeta. Pešić je detaljnije pojasnio situaciju sa njima dvojicom i donekle otkrio na koji način će donijeti odluku.

"Imamo Smailagića koji praktično nosi tu povredu koljena, Trifa je dobar, malo bolji, ali ne toliko sposoban da nastavi da trenira, oni sigurno neće biti sutra u sastavu. Svi koji su večeras bili na treningu biće u sastavu, pa ćemo vidjeti. Neko će da igra manje, neko više, to je ipak pripremna utakmica. Jeste zvanična, prijateljska, međunarodna, internacionalna, ali prije svega pripremna. Želimo da napravimo korak dalje kada su u pitanju individualne mogućnosti igrača. Sve ih znam, nema nepoznanica, ali to su igrači kojima bi trebalo dati šansu, da se vidi koliko može da pomogne sebi i ekipi."

Šta je rekao o Miciću?

Vasa Micić do sada nije odigrao nijedan pripremni meč, pa ćemo ga sutra prvi put vidjeti na djelu. Utisak je da je povreda iza njega, a koliko će mu vremena biti potrebno da se uigra i da li ga ima dovoljno, vidjećemo...

"Ne znamo, u treningu je, trenirao je dobro, nije imao nekih posljedica za ono što je njega mučilo i što ga muči već duže vremena. Evo i večeras, pa ćemo vidjeti sutra. Od dana do dana ćemo ići i svaki je za nas važan u smislu kako se on osjeća. Vidjećemo, možda sutra bude igrao. Moramo da budemo veoma pažljivi da se ne bismo vratili mjesec dana unazad", rekao je Pešić.

Pohvalio je njegov pristup obavezama. "On je pokazao dobar odnos, veliku želju da se vrati, što je već dobro, ali ponekada ne zavisi sve samo od njega", naglasio je Pešić.

