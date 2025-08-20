Ohrabrujuće vijesti pred meč sa Slovencima: Vasa Micić trenirao, uskoro pada konačna odluka

Srpski plejmejker Vasilije Micić kuburi sa povredom skočnog zgloba, da li će putovati u Rigu?

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srpski plejmejker Vasilije Micić trenirao je pred meč sa selekcijom Slovenije koji je na programu u četvrtak od 21 čas u Beogradskoj areni. Biće to pravi spektakl i generalna proba pred Eurobasket, a sada stižu ohrabrujuće informacije.

Iako Srbija do sada nije mogla da vidi na djelu nekadašnjeg MVP-ja Evrolige, on je ove srijede prvi put trenirao "pet na pet", što je pozitivan signal na nedjelju dana pred "leteći" start u Rigi. Iako je Pešić prije nekoliko dana bio skeptičan po pitanju Micićevog odlaska na Eurobasket, imamo razlog za optimizam. Problem mu pravi povreda zgloba i konačnu odluku donijeće ljekarski tim.

Tome u prilog kadrovi iz Arene:

Pogledajte 00:23 Vasa Micić trenira u Areni Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pešić je tokom dana bio prinuđen da se zahvali Alenu Smailagiću i Urošu Trifunoviću zbog povreda, tako da se za mjesto među 12 odabranih trenutno bori 15 igrača. Nakon utakmice sa Slovencima će stvari biti jasnije i očekuje se da Pešić donese konačnu odluku.