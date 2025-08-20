logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ohrabrujuće vijesti pred meč sa Slovencima: Vasa Micić trenirao, uskoro pada konačna odluka

Ohrabrujuće vijesti pred meč sa Slovencima: Vasa Micić trenirao, uskoro pada konačna odluka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Srpski plejmejker Vasilije Micić kuburi sa povredom skočnog zgloba, da li će putovati u Rigu?

Vasilije Micić odradio trening sa reprezentacijom Srbije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srpski plejmejker Vasilije Micić trenirao je pred meč sa selekcijom Slovenije koji je na programu u četvrtak od 21 čas u Beogradskoj areni. Biće to pravi spektakl i generalna proba pred Eurobasket, a sada stižu ohrabrujuće informacije.

Iako Srbija do sada nije mogla da vidi na djelu nekadašnjeg MVP-ja Evrolige, on je ove srijede prvi put trenirao "pet na pet", što je pozitivan signal na nedjelju dana pred "leteći" start u Rigi. Iako je Pešić prije nekoliko dana bio skeptičan po pitanju Micićevog odlaska na Eurobasket, imamo razlog za optimizam. Problem mu pravi povreda zgloba i konačnu odluku donijeće ljekarski tim.

Tome u prilog kadrovi iz Arene:

Pogledajte

00:23
Vasa Micić trenira u Areni
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pešić je tokom dana bio prinuđen da se zahvali Alenu Smailagiću i Urošu Trifunoviću zbog povreda, tako da se za mjesto među 12 odabranih trenutno bori 15 igrača. Nakon utakmice sa Slovencima će stvari biti jasnije i očekuje se da Pešić donese konačnu odluku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vasilije Micić orlovi Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC