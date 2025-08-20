logo
Svetislav Pešić otpisao još jednog reprezentativca: Zna se ko ne ide sa Srbijom na Eurobasket

Odlukom selektora Svetislava Pešića dio tima neće biti Alen Smailagić, koji se tokom leta mučio sa povredom.

Alen Smailagić ne ide na Eurobasket Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije biće prvi faovirt za osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2025. godine, a polako se kristališe tim koji će selektor Svetislav Pešić povesti u Rigu. Prvo je otkriveno da na turnir ne putuje Uroš Trifunović kojem je dozvoljeno da se priključi treninzima Makabija, a zatim da je ista situacija i sa Alenom Smailagićem koji može da se javi u Bolonju.

Kako prenosi portal "Meridian sport", nekadašnji centar Golden Stejta, Partizana i Žalgirisa neće biti dio reprezentacije na Evropskom prvenstvu. On je ovog ljeta propuštao pripremne mečeve nacionalnog tima zbog povrede koljena, a u izuzetno jakoj konkurenciji Svetislav Pešić je odlučio da ga ne uvrsti na konačan spisak igrača.

Smailagić može odmah da se zaputi u Bolonju, pošto će naredne sezone nositi dres Virtusa i u tom italijanskom klubu sarađivati sa nekadašnjim trenerom Crvene zvezde Duškom Ivanovićem. Upravo je Alen označen kao jedno od najvažnijih pojačanja italijanske ekipe, jer je imao sjajnu sezonu u Litvaniji - zbog čega je još veća šteta što otpada sa spiska reprezentacije.

Svetislav Pešić trenutno na raspolaganju ima trojicu igrača na poziciji centra, a to su Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Balša Koprivica. Takođe, sa reprezentacijom su i dalje Filip Petrušev i Tristan Vukčević, košarkaši koji povremeno mogu da odigraju na poziciji pet i tako pomognu ekipi.

Pored njih, na spisku su još Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac i Nikola Jović. Selektor Pešić će od 15 igrača koji su trenutno u konkurenciji izabrati 12 koji će pokušati da osvoje zlatnu medalju koju čekaju više od dvije decenije.

Kada će spisak reprezentacije Srbije?
Evropsko prvenstvo počinje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra, a Srbija će imati ulogu favorita. Ipak, selektor Svetislav Pešić studiozno pristupa svim obavezama koje ima, pa i dalje čekamo na konačan spisak igrača koje planira da vodi na takmičenje koje ćemo igrati u Rigi.

Postoji još nekoliko dilema koje selektor Pešić treba da riješi u narednim danima, a za sada se ne zna kada je u planu objavljivanje konačnog spiska igrača koji će predstavljati Srbiju. Podsjećamo, pred njima će biti zadatak da osvoje zlatnu medalju, prvu još od Mundobasketa u Indijanapolisu 2002. godine.

Tagovi

košarka orlovi Alen Smailagić Eurobasket 2025

