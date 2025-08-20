Jedan manje na spisku Srbije za Eurobasket 2025: Pešić je morao da donese ovu odluku

Srbija pred posljednji meč na pripremama sa Slovenijom ima 16 košarkaša, pošto je Pešić dao slobodno Urošu Trifunoviću da se ranije priključi pripremama svog kluba. Njega neće biti na spisku za turnir.

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme sa 16 košarkaša. Od danas sa timom više nije Uroš Trifunović koji se seli u Tel Aviv, gdje će raditi sa svojom novom ekipom Makabija, prenosi "Meridijan Sport". Dva dana ranije, selektor Pešić obavio je već potrebne razgovore sa mladim košarkašem i rekao mu da neće biti na konačnom spisku, što je naravno ubrzalo i njegov odlazak na pripreme novog kluba.

Moglo se tako nešto naslutiti i poslije Minhena, kada na put upravo nije krenuo Trifunović, a s obzirom na to da nije bio planiran ni za posljednju proveru sa Slovenijom 21. avgusta u "Beogradskoj areni".

Ko je sada na spisku Srbije?

Ova odluka ujedno znači i da Srbija dalje nastavlja sa 16 košarkaša, odnosno još četvorica su prekobrojni. Odluku o tome ko od njih neće ići na Eurobasket trebalo bi da saznamo vrlo brzo, pošto se približava krajnji rok koji FIBA propisuje. Pretpostavka je da to već zna Svetislav Pešić, ali čeka posljednji trenutak i nada se da neće biti novih povreda.

Za sada one muče Vasilija Micića i Alena Smailagića, dok su svi ostali igrači zdravi i to je ono što najviše raduje sve pred početak Eurobasketa 2025. Na spisku su za sada sljedeći igrači:

Aleksa Avramović, Alen Smailagić, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nikola Topić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević i Balša Koprivica.

Kako izgleda raspored Srbije na Eurobasketu?

Posljednju pripremnu utakmicu Srbija će odigrati 21. avgusta protiv Slovenije u "Beogradskoj areni", poslije čega će se uputiti u Rigu gdje će provesti čitav Eurobasket.