"Odluka se neće nikome do kraja dopasti": Selektor Pešić progovorio o spisku za Eurobasket

Svetislav Pešić će sačekati još malo da objavi konačan spisak putnika na Eurobasket 2025. godine u Rigi.

Izvor: RTS/ printscreen

Selektor Svetislav Pešić nije još uvijek saopštio konačnih 12 igrača za spisak na Eurobasketu, a gostujući na "RTS" u magazinu Oko istakao je da mu je teško da donese odluku o spisku Srbije.

Imamo 17 igrača koji su i dalje kandidati, a vidjećemo koga će na kraju odabrati. Selektor Pešić je istakao da mu je jako teško da otpiše bilo koga.

"Jeste, znate kako, trener je postavljen da donosi odluke. Uvijek je teško, pogotovo jer su ovo svi momci kandidati u reprezentaciji i daju svoj maksimum u ovom trenutku. Svaka odluka se neće nikome do kraja dopasti, ali napravili smo uzajamno razumijevanje zahvaljujući kontinuitetu od nekoliko godina. Ono što je najvažnije je da svaki igrač prepozna gdje se nalazi, koja je odluka, šta se od njega očekuje, trudiću se da donesem najbolju odluku", rekao je Svetislav Pešić,

Ko će u 12?

Nekoliko puta je Svetislav Pešić pričao o tome da treba proširiti spiskove za velika takmičenja i da bi trebalo voditi 14 ili 15 igrača na evropska, svjetska prvenstva i na Olimpijske igre. Sada je to ponovio.

"Razmišljam o ljudima i moram to da radim. U sportu ne postoji prošlost, ali postoje ljudski odnosi koji moraju da se ispoštuju. Ko će da bude među 12? Volio bih svih 15, 16 da vidim, kao i svi da igraju, ali i to je nemoguće", dodao je Pešić.

Iskusni selektor Srbije je i ranije odluke o konačnim putnicima na veliko takmičenje donosio u posljednji čas, pa će tako biti i sada. Svi igrači će biti tu sve do polaska u Rigu u ponedjeljak.

"Donijeću odluku kada krenemo. Želimo da donesemo dobru odluku, ne brzu. Odlučiću prije odlaska", rekao je selektor Svetislav Pešić.