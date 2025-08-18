logo
"Neće Nikola Jokić, ti moraš glavom u kopačku": Pešić objasnio mladima kako se ulazi u tim Srbije

"Neće Nikola Jokić, ti moraš glavom u kopačku": Pešić objasnio mladima kako se ulazi u tim Srbije

0

Selektor Srbije Svetislav Pešić poslao poruku mladim igračima kako se stiče mjesto u reprezentaciji Srbije

Svetislav Pešić o Tristanu Vukčeviću Izvor: RTS/Screenshot/MN Press

Selektor Srbije Svetislav Pešić (75) veoma lijepim riječima govorio je o mladom Tristanu Vukčeviću (213 cm) i objasnio koja je njegova uloga u reprezentaciji.

Na konstataciju novinara Radio-televizije Srbije da je Tristan pokazao da može da igra na više pozicija u timu, Pešić se nasmijao: "Je li, šta je pokazao? Nisam to vidio, dobro je", kazao je Pešić uz osmijeh.

Potom je ozbiljnijim tonom analizirao Vukčevićevu ulogu i pohvalio njegov pristup.

"Bori se. Tristan je krasan dečko, vaspitan, vrijedan. Mora isto kao i svi mladi igrači, da se bori da trenera dobije respekt i poštovanje, kao i forsiranje, pomoć da bude bolji, ali to uopšte nije važno. Najvažnije je da li sve to dobije od igrača. Ako te igrači prime, trener može i da te ne voli, da mu nisi u konceptu, različiti razlozi mogu da budu, da trener ne vidi potencijal tog igrača takođe... Ali ako te igrači prepoznaju i ako ti pokažu respekt...", kazao je Pešić.

"Da bi to uspio, moraš da ideš glavom u kopačku, da skidaš lopte, skačeš, da radiš poslove u nadi da ćeš steći poštovanje koje igrači stiču kroz te poslove. Nakon toga dolazi pomoć igrača".

"Da im ne ponavljam mnogo puta, ispašće da im se javljam"

Slikovito je potom Pešić opisao podjelu uloga.

"Neće Nikola Jokić da skače, ako on (Vukčević) ne skoči, ko će? Pa, on naravno. Moraju ti igrači te male poslove da zavšavaju", dodao je Pešić.

Među igrače koji obavljaju te "male" poslove ubrojao je i srpskog NBA asa Nikolu Jovića.

"Šteta što je bio povrijeđen u Parizu, stigle su ga neke povrede i poslije. Sada je spreman ,vrijedan, radi i ove poslove koje bi trebalo mladi igrač da radi. Preuzima odgovornost u skoku, odbrani, radi stvari koje mladi igrači moraju da rade. Da im ne ponavljam ovo mnogo puta, ispašće da im se javljam sada na televizji", nasmejio se Pešić.

