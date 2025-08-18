logo
Ameri okrivili Srbiju za Jokićev neuspjeh: On im zapušio usta za sva vremena

Ameri okrivili Srbiju za Jokićev neuspjeh: On im zapušio usta za sva vremena

0

Srpski košarkaš Nikola Jokić održao lekciju o patriotizmu, od Srbije nikad nije umoran.

Nikola Jokić o igranju za Srbiju Izvor: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić definitivno ima posebnu motivaciju kada obuče dres Srbije. Demonstrirao je to i tokom aktuelnih priprema za Eurobasket 2025, a jednom prilikom je objasnio kako ljeto sa reprezentacijom uticalo generalno na njegovu igru i shvatanje košarke.

"Orlovi" su nakon poraza u polufinalu Olimpijskih igara od selekcije SAD-a uspjeli da stignu do bronzane medalje, a snimak u kome Jokić slavi sa saigračima je obišao planetu. Mnogi su mislili da Nikola ne može da ponovi sezonu 2023/24, ali on je dodatno podigao ljestvicu u NBA ligi. Ipak, na startu sezone protiv Minesote odigrao je jedan od slabijih mečeva, što su Amerikanci iskoristili da za sve "okrive" ljeto sa Srbijom.

"Sedam izgubljenih lopti? Da, lopta mi je ispadala, gubio sam driblinge, par pasova sam pogriješio, dešava se", rekao je Jokić poslije poraza, a potom je objasnio da njegov nastup u nacionalnom dresu nema nikakve veze sa jednom lošom utakmicom.

 "Ja se definitivno zbog igranja za Srbiju osjećam srećno. Bilo je zanimljivo, zajedno sa prijateljima sam se borio i uspjeli smo lijepu stvar da uradimo za našu zemlju. Naravno da pomaže (kao Janisu i Šeju, prim. aut.), ali to je sasvim drugi sistem, drugačiji igrači, drugačije uloge...", rekao je Jokić.

Uslijedilo je pitanje da li je motivisaniji i svježiji? "Da li sam svežiji zbog toga? Ne znam, ne osjećam nikakvu razliku", kazao je Jokić koji je potom upitan i da li je umoran jer je januar bio vrlo težak: "Ja se dobro osjećam, jako dobro".

Njegove riječi je potvrdila istorijska sezona i istorijske brojke koje nažalost nisu krunisane 4. MVP priznanjem. Srbin je minule sezone prosječno bilježio 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije. Da li će ga potencijalno zlato sa Srbijom dodatno motivisati, to ćemo već vidjeti...

