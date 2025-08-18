logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najjeftiniji auto Nikole Jokića vrijedi čitavo bogatstvo

Najjeftiniji auto Nikole Jokića vrijedi čitavo bogatstvo

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski košarkaš Nikola Jokić posjeduje luksuzni vozni park.

nikola jokic ima luksuzni vozni park Izvor: Youtube/AURUM International/The Ragin Blasian/X/printscreen/MN Press

Srpski košarkaš Nikola Jokić važi za jednog od najskromnijih u svijetu sporta. Ne zanimaju ga skupa ljetovanja, izlasci, jahte, luksuzne nekretnine, ali ima jednu veliku strast pored konja, a to su automobili. Trostruki MVP NBA lige iza zavidan vozni park među kojima su luksuzni automobili proizvođača poput Lambordžinija, Rols Rojsa, Poršea, Mercedesa. Uglavnom su u pitanju limitirane serije.

Nije poznato koliko tačno Jokić vozila posjeduje, ali prema nekim informacijama u vlasništvu ima tri Lambordžnija za koje se pretpostavlja da vrijede između 300 i 400 hiljada evra. U pitanju su modeli Aventador S, Huracan i Ursus.

Nikola je često viđen Mercedes džipu serije Brabus koji košta oko 250.000 evra. Ima 4.000 kubika, 800 konjskih snaga i žuti enterijer koji dodatno doprinosi moćnom izgledu.

Auto Nikole Jokića
Izvor: AURUM International/Youtube

GMC Yukon Denali je među najjeftinijima i vredi oko 70.000 evra. U pitanju je prava zvijer od automobila, pošto ima 420 konjskih snaga, ali je u odnosu na ostale pristupačniji model.

Porše Panamera 4S košta između 200.000 i 300.000 evra, a crvena boja dodatno daje na atraktivnosti ovog skupocjenog modela.

Izvor: The Ragin Blasian/Youtube/Printscreen

Rols Rojs Cullinan košta oko 310 hiljada evra. Ima 563 konjske snage i od 0-100 ubrzava za 4.5 sekundi. Ima nestvaran enterijer i jedan je od luksuznijih u Jokićevoj kolekciji.

Navodno u svom vlasništvu ima i Rols Rojs Fantom koji vrijedi blizu milion evra.

Odbio novi ugovor u Nagetsima

Srpski košarkaš Nikola Jokić ima ugovor na još dvije sezone u Denveru i odbio je produženje ovog ljeta. Nagetsi su iskoristili opciju da mu odmah ponude produžetak saradnje, ali sve je prolongirano. Ponuda je glasila 212,5 miliona dolara za tri dodatne godine. Ipak, ako Jokić sačeka samo još godinu dana, imao bi pravo da potpiše još bogatiji ugovor sa Denverom i zaradiće dodatnih 80 miliona što nije zanemarljiva suma. Ipak, motiv sigurno nije bio novac, već Jokić želi da razmotri sve opcije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC