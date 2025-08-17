Hrvatski trener o Nikoli Jokiću: "Da se ružno izrazim, on je veći monstrum"

Hrvatski stručnjak Dario Đerđa govorio je o "nadljudskim" sposobnostima Nikole Jokića.

Poznati hrvatski trener Dario Đerđa govorio je o genijalnosti Nikole Jokića. U šest pripremnih mečeva koje je odigrala reprezentacija Srbije pred Eurobasket nije forsirao šut, razigravao je saigrače i sa nekoliko vanserijskih poteza raspametio navijače. Uvijek kada se govori o Jokiću govori se o njegovoj fizičkoj spremnosti, stara i izlizana priča o bureku i koka-koli, ali sve predrasude pada u vodu kada Nikola preuzme konce igre.

Đerđa je podsjetio da je Denver odmah uvidio o kakvom majstoru se radi, pa su u klubu Jusufa Nurkića koji je u tom momentu bio standardan član ekipe gurnuli u drugi plan, a potom i trejdovali.

"Jokić je fenomen, što kaže moj dragi profesor i mentor: 'On ne treba biti brz, on brzo misli'. On brzo misli, on vidi sve i to je poenta svega. Brzo misli Bodiroga, brzo misli, vidi. To su igrači koji vide dva do tri koraka naprijed, a to su stekli zato što su radili na vještinama u kontinuitetu. Denver se zbog njega riješio Nurkića koji je u tom momentu bio jako dobar, ali su uvideli da je bolji, da je (da se ružno izrazim) monstrum veći nego što je to Nurkić", rekao je Đerđa prije dvije godine u "Podkast inkubatoru".

Govorio je i o njegovim mentorskim sposobnostima koje je pokazao u situaciji kada je Nikolu Topića opomenuo da mora po izlasku sa terena da pozdravi sve saigrače. Hrvat kaže da u američkoj selekciji Nikola nikada ne bi prošao, ali da atleticizam nikada nije bio njegov adut.

"U američkoj selekciji ne bi nikada prošao, ali kad su vidjeli šta je to i na koji način rješava situacije... Hoćeš dodavanje - tu je, hoćeš koš - tu je, skok tu je. Ne možeš mu 'Slobodnu Dalmaciju' ispod nogu provući kad skoči, ali je tu. Vještina, znanje, razumijevanje, uživanje je biti trener kada imaš takvog igrača. Ja uvijek kažem: Nismo mi najpametniji, saslušaj igrača, saslušaj ga dobro, on je u toj situaciji. Mlađe igrače usmjerava, ako neki stariji igrač nešto kaže, mora biti neki razlog, a ja isto vidim kako trener nešto kaže, pa on sasluša, pa to je užitak, znaš da je komunikacija dvosmjerna i da je respekt kontinuirani", rekao je iskusni stručnjak.

Jokić kao trener

Pešić i Jokić

Srpski as je često odmjenjivao bivšeg trenera Denvera Majka Melouna u ulozi trenera, crtao je akcije na tabli, raspoređivao saigrače i pokazao izuzetan način razmišljanja u kriznim situacijama. Isto je nastavio i kod Dejvida Adelmana, dok mu je jednom prilikom i Pešić dozvolio da ga zamijeni. Na tu temu nedavno je govorio srpski selektor koji nema ništa protiv incijative trostrukog MVP-ja NBA lige.

"Ne, uopšte. To vi gledate kao 'Vidi, Jokić je uzeo tablu i pokazuje on treneru'. Ne, on pokazuje treneru i igračima gdje on smatra da treba možda sada napasti u sljedećem napadu ili kako odbraniti, valjda je to cilj. Valjda je cilj trenera ne da podijeli odgovornost igračima, nego da da odgovornost igraču za ukupne rezultate tima. Naravno, zna se ko je trener, zna se ko je igrač, ali ne u tom smislu nemoj ti da se petljaš ja sam trener. To može da uradi samo neko ko je glupak. Ne iskoristiti informaciju, prijedlog, ideju od igrača. Naravno, sve u skladu sa vremenom, zašto ne i na tajm-autu", rekao je Pešić za "Al Jazeera Balkans".

