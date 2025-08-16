Nikola Topić o lekciji Nikole Jokića: "Pogriješio sam, trebalo je odmah to da uradim"

Nikola Topić je poslije meča sa Češkom objasnio i šta se dogodilo na meču kada mu je Nikola Jokić održao lekciju. Razumije da je to nešto što je sam trebalo da uradi i ne ljuti se.

Nikola Topić (20) dobio je lekciju za pamćenje od najboljeg košarkaša planete. Nikola Jokić (30) objasnio je mladom saigraču u srpskoj reprezentaciji da mora da pazi na detalje. Na meču protiv Češke, koji je Srbija ubjedljivo dobila u okviru priprema za Eurobasket, objasnio je plejmejkeru da je napravio jednu grešku.

Naime, Topić je samo sjeo na svoje mjesto na klupi, a da se prije toga nije pozdravio sa saigračima. Jokić je to primijetio, objasnio mu i supertalentovani plej je odmah ustao sa svog mjesta i poslušao ga. O tom detalju je pričao i on sam.

"Normalno, ništa čudno, ništa strašno. Moja greška što nisam to uradio odmah. Nema ljutnje. Samo ljubav, moj veteran", poručio je Topić sa osmijehom.

"Jokić i Šej? Smaram ih"

Topić je sa Oklahomom osvojio titulu NBA lige, a da nije proveo ni minut na parketu. Zbog oporavka od povrede su ljudi u klubu odlučili da ne rizikuju. Jedno od pitanje koje je dobio srpski organizator igre bilo je o tome kako se ponaša pored prve zvijezde Tandera Šeja Gildžusa Aleksandera kada je u klubu i pored Jokića u reprezentaciji Srbije.

"Sigurno se trudim da upijem što više i dobre i loše stvari. Mislim, loših i nema. Upijam sve, postavljam pitanja, možda ih nekad smaram glupim pitanjima, ali to znači mnogo. Kada imaju mogućnost da dijele svlačionicu sa njima", zaključio je Topić.

Topić bi mogao da se nađe i na konačnom spisku selektora Pešića za Eurobasket pošto je Vasilije Micić povrijeđen.

