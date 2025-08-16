logo
Nikola Topić o lekciji Nikole Jokića: "Pogriješio sam, trebalo je odmah to da uradim"

Nikola Topić o lekciji Nikole Jokića: "Pogriješio sam, trebalo je odmah to da uradim"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Topić je poslije meča sa Češkom objasnio i šta se dogodilo na meču kada mu je Nikola Jokić održao lekciju. Razumije da je to nešto što je sam trebalo da uradi i ne ljuti se.

nikola topic progovorio o lekciji nikole jokica Izvor: printscreen/rts

Nikola Topić (20) dobio je lekciju za pamćenje od najboljeg košarkaša planete. Nikola Jokić (30) objasnio je mladom saigraču u srpskoj reprezentaciji da mora da pazi na detalje. Na meču protiv Češke, koji je Srbija ubjedljivo dobila u okviru priprema za Eurobasket, objasnio je plejmejkeru da je napravio jednu grešku.

Naime, Topić je samo sjeo na svoje mjesto na klupi, a da se prije toga nije pozdravio sa saigračima. Jokić je to primijetio, objasnio mu i supertalentovani plej je odmah ustao sa svog mjesta i poslušao ga. O tom detalju je pričao i on sam.

Pogledajte

00:14
Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

"Normalno, ništa čudno, ništa strašno. Moja greška što nisam to uradio odmah. Nema ljutnje. Samo ljubav, moj veteran", poručio je Topić sa osmijehom.

"Jokić i Šej? Smaram ih"

Topić je sa Oklahomom osvojio titulu NBA lige, a da nije proveo ni minut na parketu. Zbog oporavka od povrede su ljudi u klubu odlučili da ne rizikuju. Jedno od pitanje koje je dobio srpski organizator igre bilo je o tome kako se ponaša pored prve zvijezde Tandera Šeja Gildžusa Aleksandera kada je u klubu i pored Jokića u reprezentaciji Srbije.

"Sigurno se trudim da upijem što više i dobre i loše stvari. Mislim, loših i nema. Upijam sve, postavljam pitanja, možda ih nekad smaram glupim pitanjima, ali to znači mnogo. Kada imaju mogućnost da dijele svlačionicu sa njima", zaključio je Topić.

Topić bi mogao da se nađe i na konačnom spisku selektora Pešića za Eurobasket pošto je Vasilije Micić povrijeđen.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:34
Nikola Jokić pogađa pod faulom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

(MONDO)

