Nikola Jokić pogodio najteži šut u životu, svi viknuli "MVP": Pogledajte majstoriju najboljeg na svijetu

Nikola Jokić se sprema za Evropsko prvenstvo, a tamo bi mogao da nam prikaže još mnogo ovakvih pogodaka.

Izvor: RTS

Košarkaši Srbije rutinski su izašli na kraj sa reprezentacijom Češke u polufinalu pripremnog turnira koji se igra u Njemačkoj, a utakmicu je na svoj način obilježio i Nikola Jokić. Najbolji košarkaš na planeti nije morao da forsira na ovom susretu, brojke su mu bile ispod prosjeka, ali spektakularni potezi nisu izostali. Jedan takav je trojka pogođena pod faulom!

Najbolji košarkaš na planeti pogodio je jedan od najtežih šuteva u svojoj karijeri sredinom treće dionice, kada je Srbija već imala ogromnu prednost. Jokić je pokušao da iznudi faul, a zatim je u padu bacio loptu ka košu i ona je upala u koš! Češki košarkaši u čudu su gledali ka obruču, ali tako je to kad se igra protiv najboljeg... Pogledajte spektakularan pogodak:

Nikola Jokić pogađa pod faulom

Svi u hali burno su reagovali nakon ovog Jokićevog pokušaja i pogotka. Navijači, a među njima ima i mnogo Srba, skandirali su "MVP, MVP" što se veoma često čuje i na utakmicama NBA lige. Amerikanci na taj način časte najboljeg košarkaša, a Nikola Jokić je čak tri puta dobijao priznanje za najkorisnijeg igrača u ligaškom dijelu sezone.

Ne samo to - mogli bismo da diskutujemo i da li je pokraden kada su nagrade otišle u ruke Džoela Embida i Šeja Gildžes-Aleksandera. Da su obje pripale Jokiću, srpski košarkaš bi imao niz od pet sezona u kojima je najkorisniji igrač NBA lige, što bi bio rezultat kakav nikada ranije nismo vidjeli.

Bonus video:

Tajm-aut Svetislava Pešića

