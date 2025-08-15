Mnogi se nadaju da Nikola Jokić nakon Eurobasketa ide u Lejkerse: Koliko je to realno?

Denver je imao razočaravajuću sezonu, te neki od košarkaških insajdera vjeruju da bi Nikola Jokić zbog toga mogao da promijeni klub - svi se nadaju da bi mogao u Lejkerse.

Nikola Jokić trenutno se priprema sa reprezentacijom Srbije za predstojeće Evropsko prvenstvo, jasno je da su "orlovi" favoriti, a zlatna medalja je velika želja. Ipak, dok čekamo rasplet situacije, ostaje i pitanje gdje će trostruki MVP NBA lige nastaviti sezonu. Mnogi bi voljeli da ga konačno vide u kombinaciji sa Lukom Dončićem, ali ta varijanta čini se nedostižnom.

Denver je imao lošu sezonu, osim što je loše startovao i ovaj tim u plej-ofu nije uspio da savlada najvećeg rivala u konferenciji i trenutnog šampiona - Oklahomu. Bez obzira na nevjerovatnu statistiku Nikole Jokića, svi ostali igrači kluba iz Kolorada nisu pokazali dovoljan nivo igre da bi ovaj tim uspio da ponovi rezultat iz 2023, odnosno osvoji najjače takmičenje.

Nikola Jokić je poslije ispadanja istakao da je očigledno potrebna duža kluba Denveru, tačnije veći broj igrača koji imaju konkretan doprinos na terenu. Denver je kritike ozbiljno shvatio i u Kolorado su stigla pojačanja - Jonas Valančijunas,Tim Hardvej Džunior, Brus Braun i Kameron Džonson. Međutim i dalje nije jasno da li će u timu ostati i najbolji?

Da li će Nikola Jokić otići u Lejkerse?

Velika većina ljubitelja NBA košarke voljela bi da u tandemu vidi dvojicu najboljih igrača sa Balkana - Nikolu Jokića i Luku Dončića. Međutim, Den Vojk, analitičar Lejkersa, vjeruje da dolazak Nikole Jokića ili možda Janisa Adetokunba ne bi bio realan, prije svega u finansijskom kontekstu.

"Da li mislim da je bilo šta od toga realno za razmjenu? Ne, ne baš. Tržište bi moralo biti znatno potisnuto igračem koji kaže da bi jednostavno prešao u Lejkerse kao slobodan agent, tako da 28 drugih timova ne bi trebalo ni da razmatra licitiranje, a ponuda Lejkersa bi i dalje bila mala", objasnio je.

Čak i kad bi neki od dvojice NBA igrača bio razmijenjen, realnije djeluje da je to sudbina Janisa Adetokunba, a ne Nikole Jokića.

Denver još nije bezbjedan

Poslije bezbroj kritika na račun Denvera, ovaj tim uradio je odličan posao u prelaznom roku. U ekipi više nije Majkl Porter Džunior, a klub iz Kolorada uspio je da dovede čak četvoricu igrača po cijeni jednog. Jonas Valančijunas će preuzeti ograničenje plate od 10,4 miliona dolara za sljedeću godinu, Tim Hardvej Džunior će zaraditi 3,6 miliona dolara, dok se Brus Braun vratio u Denver sa zaradom od 2,5 miliona dolara. Tu je i Kameron Džonson koji je u Kolorado stigao za 20,5 miliona dolara.

Kada se sve sabere to je 37 miliona dolara za četiri igrača, a to znači da će Denveru ostati još 1,3 miliona u kasi.

Međutim, Nikola Jokić odbio je da produži ugovor sa Denverom. Jokić je potpisao supermaksimalni ugovor koji mu važi do kraja sezone 2026/27, uz igračku opciju prema kojoj može da ga produži do kraja naredne sezone 2027/28. Trenutno će naredne sezone zaraditi 55.225.000 dolara, da je potpisao ugovor ovog ljeta zaradio bi 70.000.000.

