Boban Marjanović uvjeren: Luka Dončić ili Nikola Jokić biće MVP u novoj NBA sezoni

Iskusni centar Boban Marjanović kaže da će se trka za MVP titulu u NBA ligi svesti na dvojicu igrača.

Srpski košarkaš Boban Marjanović napustio je NBA ligu 2024. godine nakon devet godina. Imao je šansu da igra i da se "mjeri" sa najboljima, među kojima su Luka Dončić i Nikola Jokić. Iskusni centar upravo Srbina i Slovenca vidi kao glavne kandidate za MVP titulu u sezoni 2025/26.

Marjanović je igrao zajedno sa Lukom u Maveriksima od 2019. do 2022. godine, dok je sa Jokićem sarađivao u reprezentaciji Srbije.

"Biće to između njega i Jokića. Jedan od njih će biti MVP", rekao je Marjanović za Jahu Sports.

Popularni Bobi nije iznenađen tranformacijom Dončića koji je ovog ljeta izgubio čak 14 kilograma i nikad spremniji stiže na Eurobasket.

"Luka je najbolji. On je vrijedan radnik. Voli da radi. Uvijek je u teretani. Uvijek vježba. Uvijek se takmiči. To je ono što je želio da uradi. Najbolje za sebe. I već jeste najbolji. Sve što trenutno radi to dokazuje".

Njih dvojica su bili nezaboravan tandem Maveriksa. "On je jedan od najboljih na svijetu i to ne kažem samo zato što mi je prijatelj. On je zaista to. Znam koliko truda i rada ulaže ovog ljeta i tokom svih godina koliko se poznajemo. Puno poštovanje prema njemu".

Upitan je da li je trejd iz u Los Anđeles Lejkerse dodatno motivisao Dončića da promijeni način života i treninga, Bobi kaže da je Luka uvijek bio među onima koji imaju najveću motivaciju i da je košarka ono za šta Luka živi.

"Možda ne, možda da. Ne znamo šta je moglo da se desi. Znam njegovu mentalnu snagu i kako radi. Vidite kako igra za svoj nacionalni tim svakog ljeta. Čak i ako je umoran od cijele NBA sezone. On radi ono što radi zbog košarke. To je prva ljubav za mnoge od nas. I vidite to u njegovim očima, njegovom načinu razmišljanja. Kako radi na ostvarivanju svojih ciljeva i sa svojim nacionalnim timom i sa Los Anđeles Lejkersima", zaključio je Marjanović o Dončiću.

