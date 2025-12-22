Slavlje Napolitanaca u Saudijskoj Arabiji: Napoli treći put u istoriji osvajač Superkupa Italije

Šampion Italije u finalu savladao osvajača Kupa Italije Bolonju.
Treći put u istoriji Napoli je osvajač Superkupa Italije.
Slavlje Napolitancima na stadionu "Kralj Saud" u Rijadu, donio je dvostruki strijelac David Neres, koji je bio najzaslužniji za trijumf nad Bolonjom 2:0 (1:0).
Aktuelni šampion tako je nadigrao osvajača Kupa i zasluženo slavio u glavnom gradu Saudijske Arabije.
Bolonja je ostala bez trofeja u svom prvom finalu Superkupa, u kojem je najtrofejniji tim Juventus sa devet pehara. Ipak, 2025. godinom i te kako mogu biti zadovoljni jer su nakon više od pola vijeka u kup takmičenju stigli do trofeja.
Podsjetimo, u polufinalnim mečevima Napoli je eliminisao Milan (2:0), dok je Bolonja bila bolja od Intera (1:1, na penale 3:2).
Trofeji u Superkupu Italije:
- 9 - Juventus
- 8 - Milan, Inter
- 5 - Lacio
- 3 - Napoli
- 2 - Roma
- 1 - Sampdorija, Parma, Fiorentina