Slavlje Napolitanaca u Saudijskoj Arabiji: Napoli treći put u istoriji osvajač Superkupa Italije

Slavlje Napolitanaca u Saudijskoj Arabiji: Napoli treći put u istoriji osvajač Superkupa Italije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Šampion Italije u finalu savladao osvajača Kupa Italije Bolonju.

David Neres, Napoli - Bolonja Izvor: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Treći put u istoriji Napoli je osvajač Superkupa Italije.

Slavlje Napolitancima na stadionu "Kralj Saud" u Rijadu, donio je dvostruki strijelac David Neres, koji je bio najzaslužniji za trijumf nad Bolonjom 2:0 (1:0).

Aktuelni šampion tako je nadigrao osvajača Kupa i zasluženo slavio u glavnom gradu Saudijske Arabije.

Bolonja je ostala bez trofeja u svom prvom finalu Superkupa, u kojem je najtrofejniji tim Juventus sa devet pehara. Ipak, 2025. godinom i te kako mogu biti zadovoljni jer su nakon više od pola vijeka u kup takmičenju stigli do trofeja.

Podsjetimo, u polufinalnim mečevima Napoli je eliminisao Milan (2:0), dok je Bolonja bila bolja od Intera (1:1, na penale 3:2).

Trofeji u Superkupu Italije:

  • 9 - Juventus
  • 8 - Milan, Inter
  • 5 - Lacio
  • 3 - Napoli
  • 2 - Roma
  • 1 - Sampdorija, Parma, Fiorentina

Tagovi

Superkup Italije Napoli Bolonja

