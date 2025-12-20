Vinćenco Italijano - najpotcjenjeniji italijanski trener: Peto finale u četiri godine

Trener Bolonje ima priliku da svom klubu donese drugi trofej u 2025. godini.

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Vinćenco Italijano sve više se nameće kao jedan od najpotcjenjenijih trenera u Italiji, a kada Bolonja u ponedjeljak bude igrala protiv Napolija u finalu italijanskog Superkupa, to će mu biti čak peto finale u posljednje četiri godine.

"Rosoblu" su se vratili nakon ranog gola Markusa Tirama i golom Rikarda Orsolinija sa penala izjednačili na 1:1 protiv Intera, a zatim slavili na penale. To znači da će u ponedjeljak uveče igrati protiv Napolija u finalu Superkupa Italije, što je ujedno i prvo izdanje ovog takmičenja u kojem Bolonja učestvuje.

Plasman su izborili osvajanjem finala Kupa Italije protiv Milana prošle sezone, što im je bio prvi trofej nakon 51 godine.

"Bilo je to nevjerovatno - nakon nekoliko razočaranja, mislim da smo ovo zaslužili. Bili smo sjajni i sada želim samo da proslavim, jer je ovo nešto zaista nevjerovatno. Dodajem važan trofej svojoj kolekciji i iskreno ga posvećujem momcima koji su bili izvanredni", rekao je Italijano u maju nakon trijumfa protiv "rosonera" u finalu italijanskog kupa.

Specijalista za kup-takmičenja

Izvor: Raffaele Conti 88/Shutterstock

Italijano je izgradio veliko ime kao trener za kup-takmičenja, jer će mu ovo biti peto finale u samo četiri godine. Prije dva finala sa Bolonjom, sa Fiorentinom je dva puta zaredom stigao do finala Konferencijske lige, kao i do finala Kupa Italije.

Iako nijedno od tih finala nije osvojio na klupi "viole", to je i dalje bilo znatno više nego što je iko očekivao, posebno s obzirom na njihove trenutne probleme.

Italijano, koji je ranije ovog mjeseca proslavio 48. rođendan, izgubio je finale Konferencijske lige 2023. godine od Vest Hema, a godinu dana kasnije od Olimpijakosa poslije produžetaka.

Njegova Fiorentina je takođe poražena u finalu Kupa Italije u maju 2023. godine, kada je Inter slavio sa 2:1.

Ipak, Italijano, koji je tokom igračke karijere najduže bio član Verone, ima "ono nešto" što drugi treneri nemaju.

Krenulo od Serije C

Izvor: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock

Sve je počelo 2019. godine kada je sa Trapanijem nakon baraža izborio plasman u Seriju B, godinu dana kasnije isto je učinio u doigravanju Serije B sa Specijom, koju je uveo u Seriju A, a onda u sezoni 2020/21 sa istim timom izborio opstanak u najjačoj italijanskoj ligi.

Sa uspješnim rezultatima nastavio je u Fiorentini, koju je poslije pet godina vratio u Evropu, nakon čega su uslijedila pomenuta finala u Kupu Italije i Konferencijskoj ligi.

Sezonu kasnije stigao je trofej u Kupu Italije sa Bolonjom, a sada će imati priliku da u Emilija-Romanju donese još jedan trofej - u Superkupu Italije, koji se igra u Saudijskoj Arabiji.