Bolonja je finalista Superkupa Italije! Odluka pala nakon najgorih penala!

Drugi finalista Superkupa Italije, koji se održava u Saudijskoj Arabiji je Bolonja.

"Neroazuri" su u Rijadu izgubili od ekipe Bolonje, prošlosezonskog osvajača Kopa Italije, nakon lošijeg izvođenja jedanaesteraca, pa se tim Vinćenca Italijana pridružio aktuelnom šampionu Napoliju u finalu, koje će biti odigrano 22. decembra (20.00).

INTER - BOLONJA 1:1 (1:1), pen 2:3

A počelo je jako dobro za Inter u Saudijskoj Arabiji.

Izabranici Kristijana Kivua su do prednosti stigli već u drugom minutu kada je na centaršut Alesandra Bastonija volej u padu uhvatio Markus Tiram i pogodio mrežu Bolonje - 1:0.

Do izjednačenja, tim Vinćenca Italijana je stigao u 35. minutu iz jedanaesterca, nakon što je nekog u ruku pogodila lopta, a sudija poslije gledanja VAR-a, pokazao na bijelu tačku.

Siguran je bio kapiten Bolonje Rikardo Orsolini, koji je prevario Đosepa Martineza udarcem po sredini gola - 1:1.

U drugom dijelu, Inter je bio bolji rival, imao nekoliko dobrih šansi, ali je i Bolonja u sudijskoj nadoknadi mogla da kazni njegove promašaje. Na sreću po navijače milanskog tima odlično je reagovao golman Martinez i odbranio zicer Đovaniju Fabijanu, pa je odluka morala da padne sa kreča.

Čak pet penala je promašeno u raspucavanju sa "bijele tačke" što je vjerovatno svojevrstan kuriozitet u modernom profesionalnom fudbalu.

Prvi je za Inter pogodio Lautaro Martinez, s druge strane siguran je bio i Ferguson nakon prve serije.

U drugoj seriji je Alesandro Bastoni promašio, odnosno golman Bolonje Federiko Ravalja je odbranio, da bi potom Martinez takođe odbranio udarac Nikole Mora.

Nikola Barela je u trećoj seriji šutirao iznad prečke, a isto je promašio visoko iznad gola Huan Miranda na kraju treće serije.

Anžoanu Boniju je "živu" loptu potom uhvatio golman Bolonje, da bi siguran bio Džonatan Rou.

Štefan De Fraj je uz pomoć prečke ipak sačuvao nadu Intera, a peti izvođač za Bolonju bio je Ćiro Imobile, koji je pogodio mrežu i odveo Bolonju u finale - 3:2.

Što se tiče dosadašnjih osvajača, Juventus ima devet titula, dok su Milan (prošlogodišnji osvajač) i Inter na osam. Pehar Superkupa Italije je pet puta podigao Lacio dok Roma i Napoli imaju po dvije titule.

