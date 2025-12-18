logo
Napoli u Rijadu savladao Milan i izborio finale Superkupa Italije

Autor Haris Krhalić
Milan eliminisan u polufinalu Superkupa Italije.

Hojlund Napoli Superkup Italije Izvor: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

Fudbaleri Napolija prvi su finalisti Superkupa Italije koji se ove sezone igra u Saudijskoj Arabiji. U polufinalnom meču koji je odigran u Rijadu tim iz Napulja bio je bolji od Milana rezultatom 2:0.

Napoli je poveo u 39. minutu kada je Hojlund ubacio sa lijeve strane, golman Milana Mik Menjan uspio je vrhovima prstiju zakačiti loptu, ali nedovoljno da je skine sa noge Neresa koji je šalje u praznu mrežu.

I u nastavku je Napoli bio opasniji tim, a inicijativu su krunisali u 63. minutu kada je Spinacola poslao loptu u prostor za Hojlunda, koji je pobjegao svom čuvaru, a onda iskosa pogodio od suprotnu stativu.

Drugi polufinalni par čine Bolonja i Inter, a njihov meč je na rasporedu sutra na istom stadionu od 20 časova. Finale će biti odigrano 22. decembra takođe od 20 časova.

Što se tiče dosadašnjih osvajača, Juventus ima devet titula, dok su Milan (prošlogodišnji osvajač) i Inter na osam. Pehar Superkupa Italije je pet puta podigao Lacio dok Roma i Napoli imaju po dvije titule.

