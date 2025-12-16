Alegri za Superkup u Saudijskoj Arabiji zvao pet klinaca, među njima i Ibrahimovićev sin

Milan u Rijadu igra polufinale Superkupa Italije protiv Napolija.

Izvor: Jonathan Moscrop / imago sportfotodienst / Profimedia

Milan se sprema za put u Saudijsku Arabiju, zbog Superkupa Italije, koji počinje kasnije ove sedmice, a zbog nekoliko problema s povredama Masimilijano Alegri odlučio je da pozove petoricu igrača iz omladinskog pogona, među kojima je i Maksimilijan Ibrahimović.

Napoli i Milan sastaće se u prvom polufinalu Superkupa Italije u četvrtak uveče. Dan kasnije na program je duel Bolonje i Intera, dok je finale zakazano za ponedjeljak naveče. Sve tri utakmice igraće se u Rijadu.

Milan i Napoli planirani su da u Saudijsku Arabiju otputuju u utorak. Santjago Himenez neće putovati jer i dalje ima problema s povredom zgloba. Matija Gabja takođe trenutno nije u sastavu, iako, prema navodima, još postoji nada da bi se za nekoliko dana mogao priključiti ekipi u Saudijskoj Arabiji.

Alegri je iskoristio priliku i da u tim za Superkup uključi nekoliko mlađih igrača. Među njima je i 19-godišnji Ibrahimović, sin legendarnog Zlatana, koji trenutno radi kao savjetnik vlasnika Milana, kompanije RedBird. Uz mladog Ibrahimovića u ekipi su i njegovi saigrači iz Milan Futura - 20-godišnji Mateo Dutu i 17-godišnji Valeri Vladimirov.

Poziv iz Primavere dobio je i 18-godišnji centralni vezista Emanuele Sala, kao i 17-godišnje krilo Emanuele Borsani.