Belgijanac produžio ugovor s Milanom: Udvostručena plata Aleksisu Selemakersu

Belgijski fudbaler Aleksis Selemakers stavio je u ponedjeljak potpis na novi i poboljšani ugovor sa Milanom, koji će ga vezati za klub do ljeta 2031. godine.

Selemakersov novi ugovor je petogodišnji, a stupiće na snagu od 1. jula 2026. godine.

Belgijancu je ugovor isticao na ljeto 2027. godine, što je značilo da bi tada ušao u posljednjih 12 mjeseci ugovora da nije dogovoreno novo produženje.

Prema izvještajima italijanskih medija, Selemakersu će plata biti više nego udvostručena, pošto trenutno zarađuje oko 1.2 miliona evra po sezoni, a po novom ugovoru će ta cifra porasti na tri miliona evra po sezoni.

"Milan sa zadovoljstvom objavljuje da je Aleksis Selemakers produžio ugovor sa klubom do 30. juna 2031. godine, sa efektom od 1. jula 2026", navodi se u saopštenju kluba.

"Od dolaska u 'rosonere' u januaru 2020. godine, Aleksis je napredovao svake sezone, ističući se profesionalnošću, nesebičnošću i snažnim osećajem pripadnosti, oličavajući vrijednosti kluba na terenu i van njega. Nakon 159 nastupa i 12 golova u dresu 'rosonera', i doprinosa u osvajanju 'skudeta' 2021/22, Milan i Aleksis Selemakers nastaviće svoje zajedničko putovanje, vođeni ambicijom da dostignu nove prekretnice i napišu nova poglavlja u istoriji kluba".

Selemakers je postao standardan u postavi Milana od imenovanja Masimilijana Alegrija ovog ljeta. Startovao je u svih 15 ligaških mečeva ove sezone do sada, i samo je četiri puta izašao prije 90. minuta. Uprkos trenutnom statusu specijaliste za poziciju desnog krilnog beka, belgijski fudbaler je takođe pokrivao u napadačkom dvojcu Milana kada je bilo potrebno tokom ranijih faza sezone.

