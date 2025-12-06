Bivši fudbaler Dejan Savićević govorio je o sudbinama Dušana Vlahovića i Vasilija Adžića

Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović doživio je povredu zbog koje će duže vremena biti odsutan iz ekipe, to predstavlja veliki problem za Juventus, ali i samog Srbina koji samo što je dobio priliku da se vrati na put stare slave. Bivši igrač Partizana dobio je zapaženu ulogu u timu Lućana Spaletija, ali sada će ekipa morati bez njega. O problemu koji je zadesio "staru damu" govorio je i bivši fudbaler Dejan Savićević.

U razgovoru za "Milan news" govorio je o italijanskim velikanima. Najprije je otkrio: "Milan će se sigurno boriti do kraja za 'skudeto', to su do sada pokazali. Vjerujem u Alegrija i kao navijač Milana, nadam se da će osvojiti 'skudeto', ali postoje jaki timovi poput Intera i Rome", započeo je Crnogorac.

Vidi opis "Milanu nije potreban Vlahović": Savićević upozorava bivši klub Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mojih Top 11 Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zatim je Savićević govorio i o potencijalnom pojačanju i dolasku Dušana Vlahovića u tim. S obzirom na to da će se Srbin na teren vratiti za dva i po, tri mjeseca, a možda i duže, jasno je da Milan ne može da računa na njega, sve i kada bi ga doveo u tim.

"Trenutno ne. Pretrpio je ozbiljnu povredu prije nekoliko dana, a Milanu je potreban napadač da bi osvojio 'skudeto'. Možda od juna kad se oporavi, ali trenutno mislim da moraju da pronađu napadača koji je spreman da igra", rekao je Savićević.

Savićević je govorio i o fudbaleru iz svoje domovine, mladom Vasiliju Adžiću za kojeg je otkrio da nije poslušao savjet iskusnog kolege. "Prolazi kroz težak period. Trebalo je da napusti Juventus u junu i da godinu dana igra u nekoj osrednjoj ekipi Serije A. Imao bi više konstantnosti i stekao bi samopouzdanje."

Izvor: Giuliano Marchisciano/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Prošle sezone je jedva igrao, imao ograničenu minutažu, ali poslije Intera sam mislio da će dobiti više prostora. Ne može toliko malo da igra, znam da posjeduje ogroman talenat. Savjetovao sam ga prije šest mjeseci da ode iz Juventusa, ali nije me poslušao. Pričao mi je kako ga Igor Tudor uvjeravao da će dobiti veću minutažu. Dozvolio je da ga trener i agenti ubijede. Ne može da se dokaže na taj način. Bojim se da će izgubiti put", otkrio je Savićević.

Kolika pauza čeka Vlahovića?

Poslije detaljnijih analiza ispostavlja se da je Dušan Vlahović ozbiljno povredio aduktor i da će biti potrebna i operacija, kako bi se ovaj problem riješio, a izgleda i da nije "od juče" i da je i ranije znao da ima problema sa njim. Srbin je doživio povredu u meču protiv Kaljara (2:1), kad je s bolnom grimasom zatražio izmjenu zbog udarca u butinu.

Još nije poznato kada će operacija biti obavljena, jedine informacije koje su se pojavile jesu potencijalna mjesta. Razmastra se o Londonu i Finskoj (Turku) gdje su vodeće klinike za ovakav tip povrede. "Neće moći da igra tri mjeseca, to je dug put do oporavka i žao nam je, želimo mu brz oporavak", rekao je Đorđo Kjelini i dodao još: "Kad to kažem, ovo može biti i prilika za druge, razgovaraćemo sa njim, ali nije kao da njegova situacija nešto mijenja. U velikoj mjeri smo mu pokazali poštovanje i naklonost, sada treba da misli na to da se izliječi."