Trener Juventusa potvrdio loše slutnje: Dušan Vlahović ide na dužu pauzu

Srpski napadač povrijedio se na utakmici sa Kaljarijem i situacija je ozbiljna.

Izvor: Matteo Bottanelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

ušan Vlahović odsustvovaće duže vrijeme sa terena, potvrdio je trener Juventusa Lučano Spaleti. Vlahović se povrijedio se u 30. minutu meča sa Kaljarijem i uz riječi "Mister, mislim da sam se gadno povrijedio" napustio teren. Sada su loše slutnje potvrđene.

Spaleti i dalje očekuje konačnu procjenu medicinskog tima, ali je već jasno da Vlahović neće skoro na teren. "U bolovima je, istegao je mišić", rekao je Spaleti na konferenciji za medije poslije pojbede protiv Kaljarija i dodao:

"Odmorio sam ga protiv Bode-Glimta jer nisam htio ga preopteretim, ali uprkos toj predostrožnosti on se povrijedio. Prema mom mišljenju, preskupo je platio zbog šuta koji nije izveo kako je želeo - da je imao pun kontakt sa loptom ne bi se povrijedio. Šteta, bićemo bez njega duže vrijeme."

Tačan stepen povrede Vlahovića biće poznat u toku dana kada bude podvrgnut detaljnim pregledima i javnost će biti blagovremeno obaviještena. Srpski fudbaler je na dobar način ušao u sezonu, zablistao je u Ligi šampiona, ali od njegovog posljednjeg gola je prošlo već mjesec dana, a sada će morati i na prinudnu pauzu.

