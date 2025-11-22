logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vlahović izveo majstoriju, a svi će pričati o bruki u Firenci: Sudija, pa kako ovo nije penal?

Vlahović izveo majstoriju, a svi će pričati o bruki u Firenci: Sudija, pa kako ovo nije penal?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović još jednom je pokazao majstoriju na terenu

Dušanu Vlahoviću poništen penal Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Gostovanje Juventusa Fiorentini u 12. kolu Serije A obilježio je potez Dušana Vlahovića, koji je još jednom na terenu razuvjerio čelnike "stare dame" da je igrač kojeg bi trebalo da prodaju. Reprezentativac Srbije, ugrozio je gol domaćina tako što se našao u kaznenom prostoru, pa rivali nisu imali drugu šansu, do da naprave faul nas bivšim igračem Partizana.

Dušan Vlahović je imao priliku da svom timu u 15. minutu donese možda i vođstvo nakon jedne vrlo lijepe akcije. Srpski golgeter pokazao je pravu magiju na terenu. Imao je loptu u posjedu i našao se u kaznenom prostoru, a njegovi potezi samo su još jednom potvrdili o kakvom fudbalskom talentu je riječ.

Pogledajte kako je izgledala akcija Dušana Vlahovića: 

Vlahović je prihvatio loptu, dok ga je Pablo Mari čuvao. Lopta se kretala izvan kaznenog prostora, a onda je Vlahović udarcem petom, kroz noge rivalu poslao loptu natrag, bliže golu rivala. Na taj način pobjegao je svom čuvaru, pa Mari nije imao izbora do da načini prekršaj nad Srbinom. Igrač Fiorentine povukao je Vlahovića za dres vrlo snažno i oborio ga na zemlju.

Međutim, sudija je nakon gledanja snimka donio odluku da potez nije bio suviše agresivan nad Srbinom, a u obzir je uzeo i ruku Dušana Vlahovića, koja je prema njegovom mišljenju bila nedozvoljeno postavljena, odnosno branio se njome. Zbog odluke arbitra Danijelea Doverija nastao je prekid na terenu, jer igrači Juventusa nisu bili zadovoljni odlukom, dok su se sa tribina mogli čuti razni povici na račun Srbina i "stare dame".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus Fiorentina Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC