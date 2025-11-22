Vlahović izveo majstoriju, a svi će pričati o bruki u Firenci: Sudija, pa kako ovo nije penal?

Dušan Vlahović još jednom je pokazao majstoriju na terenu

Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Gostovanje Juventusa Fiorentini u 12. kolu Serije A obilježio je potez Dušana Vlahovića, koji je još jednom na terenu razuvjerio čelnike "stare dame" da je igrač kojeg bi trebalo da prodaju. Reprezentativac Srbije, ugrozio je gol domaćina tako što se našao u kaznenom prostoru, pa rivali nisu imali drugu šansu, do da naprave faul nas bivšim igračem Partizana.

Dušan Vlahović je imao priliku da svom timu u 15. minutu donese možda i vođstvo nakon jedne vrlo lijepe akcije. Srpski golgeter pokazao je pravu magiju na terenu. Imao je loptu u posjedu i našao se u kaznenom prostoru, a njegovi potezi samo su još jednom potvrdili o kakvom fudbalskom talentu je riječ.

Pogledajte kako je izgledala akcija Dušana Vlahovića:

Io lo avevo pensato mi sa che l'arbitro la pensa come me#FiorentinaJuvepic.twitter.com/IwM6SKFUHH — figliodelvesuvio (@figliodelvesuv2)November 22, 2025

Vlahović je prihvatio loptu, dok ga je Pablo Mari čuvao. Lopta se kretala izvan kaznenog prostora, a onda je Vlahović udarcem petom, kroz noge rivalu poslao loptu natrag, bliže golu rivala. Na taj način pobjegao je svom čuvaru, pa Mari nije imao izbora do da načini prekršaj nad Srbinom. Igrač Fiorentine povukao je Vlahovića za dres vrlo snažno i oborio ga na zemlju.

Međutim, sudija je nakon gledanja snimka donio odluku da potez nije bio suviše agresivan nad Srbinom, a u obzir je uzeo i ruku Dušana Vlahovića, koja je prema njegovom mišljenju bila nedozvoljeno postavljena, odnosno branio se njome. Zbog odluke arbitra Danijelea Doverija nastao je prekid na terenu, jer igrači Juventusa nisu bili zadovoljni odlukom, dok su se sa tribina mogli čuti razni povici na račun Srbina i "stare dame".