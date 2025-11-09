O potezu Dušana Vlahovića priča cijela Italija

Pogledajte kako je reagovao Dušan Vlahović poslije izmjene u "Derbiju dela Mole" i pokazao time karakter na klupi Juventusa.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Juventus i Torino remizirali su bez golova u "Derbiju dela Mole", a poslije utakmice čitava Italija priča opet o Dušanu Vlahoviću. Nije to ni zbog posebno dobrog ni posebnog lošeg izdanja, nego zbog toga što je ponovo pokazao koliko je njegov karakter važan za "staru damu".

Novi trener Lučano Spaleti zamijenio je Vlahovića u 65. minutu, zajedno sa njim izašao je i Konseisao, a onda su TV kamere uhvatile buru na klupu. Portugalac je bjesnio, a Vlahović ga je smirivao i grlio. Pogledajte tu scenu:

Prema prvim informacijama djelovalo je da je Konseisao nezadovoljan izmjenom i da je zato signalizirao nešto Spaletiju, međutim sada stižu da je bio bijesan samo na sudiju. Bilo kako bilo, pravovremeno je reagovao Vlahović i pokazao da je uvijek potreban igrač koji će biti "hladne glave" i doprinijeti smirivanju tenzija.

Zbog toga je možda i "spasio" Konseisaa, bilo od ribanja kod trenera Spaletija ili od sudije Zuferlija, pošto je na kraju prošao bez ikakve kazne.



Za sada, Konseisao se još nije oglasio i objasnio na koga je zapravo bio ljut, ali teško da će reći da je na trenera.

Šta "dama" čeka s Vlahovićem?

Izvor: Matteo Bottanelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao što je dobro poznato Dušanu Vlahoviću ugovor s Juventusom ističe na kraju ove sezone, međutim sve je više indicija da će na kraju produžiti saradnju sa "starom damom".

Problem je naravno oko novca, Juventus nije mogao da ponovi aktuelni ugovor koji Vlahović ima (12 miliona evra godišnje), pa je oko toga trenutno napeto. Ipak, golovi koje postiže u posljednje vrijeme - i karakter koji pokazuje na klupi govore da Juventus i to mora da uzme u obzir i nagradi ga.

