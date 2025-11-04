logo
Spaleti, dobro došao u Vlahovićev Juventus: Srbi preuzeli komandu u Staroj dami

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović strijelac za Juventus protiv Sportinga

Dušan Vlahović strijelac na meču Juventus Sporting Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Srpski centarfor Dušan Vlahović (25) bio je strijelac za Juventus u meču protiv Sportinga, jer je dao gol za ispostaviće se konačnih 1:1. Odlično je ispratio trk Francuza Kefrena Tirama po levoj strani, "napao" prvu stativu i rutinski savladao golmana Portugalaca Ruija Silvu.

Burno je Vlahović proslavio gol sa navijačima Juventusa, koji su mu zviždali početkom sezone. U svakom njegovom gestu vidi se koliko mu je stalo da uspije sa "Starom damom" u svojoj poslednjoj godini ugovora, za koji i dalje nije izvjesno da će biti produžen. Gol protiv Sportinga njegov je šesti za Juve u 14. nastupu i to će obradovati i novog selektora Srbije Veljka Paunovića i novog trenera Juventusa, Lučiana Spaletija.

Pogledajte kako je Vlahović pogodio protiv Sportinga:

Dušan Vlahović gol na Juventus Sporting
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Nakon što je minulog vikenda Filip Kostić golom dočekao Spaletija u Juventusu na debiju italijanskog trenera protiv Kremonezea (2:1), Vlahović se protiv Sportinga u Ligi šampiona pobrinuo da novi šef struke bude ponovo zadovoljan zbog poteza srpskih fudbalera u njegovom timu.

Do novembarske pauze zbog utakmica reprezentacije Juve će igrati i protiv Torina u gradskom derbiju u subotu.

Dušan Vlahović Liga šampiona Sporting Lisabon

