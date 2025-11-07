"Uzmi ili ostavi": Ovo je posljednja ponuda za Dušana Vlahovića, poslije toga nema nazad

Sudbina srpskog napadača Dušana Vlahovića trebalo bi uskoro da bude riješena.
Dušan Vlahović kao da je ponovo "udahnuo život" od kada je Lučano Spaleti na klupi Juventusa. Bilo je dobrih perioda i kod Alegrija, Mote i Tudora, međutim kod Spaletija kao da je konačno naišao na puno razumijevanje, posebno od kada je Italijan zahtijevao od Juventusa da se ne miješa u to da li će igrati - bez obzira što mu ističe ugovor.
Gol protiv Sportinga u Ligi šampiona, prethodno još i protiv Udinezea na meču koji je vodio vršilac dužnosti Brambula, naveli su rukovodstvo da razmisli opet o produžetku saradnje sa Vlahovićem, posebno jer nijednog trenutka nije pravio probleme u klubu. Štaviše, zna se da je Vlahović od malih nogu i navijač Juventusa, a svi igrači koje su u međuvremenu doveli da ga zamijene (Dejvid, Milik, Openda, Kolo Muani...) nisu ostavili ni blizu takav utisak.
Problem je pak u visokoj plati koju ima Dušan Vlahović i smatraju u Juventusu da ne mogu više da plaćaju 12 miliona evra godišnje za njega, zato su i htjeli da ga se odreknu letos, a sada su smislili novi plan.
"Ponuda - uzmi ili ostavi"Izvor: Matteo Bottanelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Činilo se da je već gotovo između Vlahovića i Juventusa i da će na ljeto srpski napadač otići bez obeštećenja, ali izgleda da se u Torinu ne predaju poslije "oživljavanja" kod Lučana Spaletija. Zato je spreman novi ugovor koji iako nije u rangu aktuelnog koji ima Vlahović, opet je iznad nivoa za uslove u Italiji.
Prema posljednjim informacijama "Gazete delo Sport", Vlahoviću je ponuđen ugovor na osam miliona godišnje (neto) i iznad toga u Juventusu ne mogu. Ipak, Vlahović na to traži i "bonus za potpis" i oko toga će biti pregovora.
U pitanju je suma koje Vlahović ne želi da se odrekne jer bi je dobio i da ode kao slobodan agent u neki drugi klub, a u pitanju je jednokratna uplata - vjerovatno ne manja od 10 miliona evra. To pak nije još ni blizu dogovoreno i Juventus će sigurno htjeti da taj bonus spusti koliko god je to moguće.
Gdje još može Vlahović?Izvor: Ruben Albarran / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sve manje je klubova koji se pojavljuju kao potencijalni interesenti za Vlahovića, a tek tu i tamo povezuju ga sa Barselonom, Njukaslom, Bajernom...
Ipak, nijedan od ovih klubova nije došao Juventusu sa konkretnom ponudom za srpskog napadača.