logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lućano Spaleti otkrio planove Dušana Vlahovića

Lućano Spaleti otkrio planove Dušana Vlahovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Juventusa Lućano Spaleti otrkio je da bi Dušan Vlahović bio srećan da ostane u Juventusu.

spaleti vlahovic bi zelio da ostane u juventusu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović nastavlja trenutke uspona i padova u Juventusu. I dalje nije poznato hoće li ga „stara dama“ zadržati, prodati ili možda izgubiti, ako do kraja iduće godine Srbin ne dobije novi ugovor. Dok čekamo epilog situacije, novi trener italijanske ekipe Lućano Spaleti govorio je o reprezentativcu Srbije.

Govoreći o Vlahoviću, Italijan je spomenuo i Andreu Kambijasa. "Oni su nam fundamentalni. Andrea je vrlo jak i moderan igrač, umije da se snađe u svakoj poziciji. Mada ima jednu manu - bilo bi dobro da postane malo bolji u igri glavom", započeo je, a potom progovorio o Srbinu.

"Vlahović? On je u maloj prednosti jer zna šta je Juventus i poznaje pritisak koji vlada u klubu. Razgovarao sam sa Dušanom i bio bi presrećan da ostane ovdje. Ne opterećuje ga ugovor, misli samo na fudbal", kazao je Spaleti.

"Rekao sam da treba da se borimo za 'skudeto', ali to ne znači isto što i da ga osvojimo. Dok nam matematika to ne zabrani, moramo da težimo svemu, tu mislim na Ligu šampiona. Pobjeda u Kremoni je isključivo zasluga igrača, ja nisam imao udjela u tome. Sviđa mi se pogled tih momaka dok pričam, imaju želje i posvećenosti. To je dobra grupa, i fudbalski i ljudski gledano", izjavio je šef stručnog štaba torinskog kluba.



Standings provided by Sofascore

Bonus video: 

Pogledajte

02:31
Dušan Vlahović posle Letonije
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović Lućano Spaleti Juventus Serija A

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC