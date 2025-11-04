Lućano Spaleti otkrio planove Dušana Vlahovića

Trener Juventusa Lućano Spaleti otrkio je da bi Dušan Vlahović bio srećan da ostane u Juventusu.

Dušan Vlahović nastavlja trenutke uspona i padova u Juventusu. I dalje nije poznato hoće li ga „stara dama“ zadržati, prodati ili možda izgubiti, ako do kraja iduće godine Srbin ne dobije novi ugovor. Dok čekamo epilog situacije, novi trener italijanske ekipe Lućano Spaleti govorio je o reprezentativcu Srbije.

Govoreći o Vlahoviću, Italijan je spomenuo i Andreu Kambijasa. "Oni su nam fundamentalni. Andrea je vrlo jak i moderan igrač, umije da se snađe u svakoj poziciji. Mada ima jednu manu - bilo bi dobro da postane malo bolji u igri glavom", započeo je, a potom progovorio o Srbinu.

"Vlahović? On je u maloj prednosti jer zna šta je Juventus i poznaje pritisak koji vlada u klubu. Razgovarao sam sa Dušanom i bio bi presrećan da ostane ovdje. Ne opterećuje ga ugovor, misli samo na fudbal", kazao je Spaleti.

"Rekao sam da treba da se borimo za 'skudeto', ali to ne znači isto što i da ga osvojimo. Dok nam matematika to ne zabrani, moramo da težimo svemu, tu mislim na Ligu šampiona. Pobjeda u Kremoni je isključivo zasluga igrača, ja nisam imao udjela u tome. Sviđa mi se pogled tih momaka dok pričam, imaju želje i posvećenosti. To je dobra grupa, i fudbalski i ljudski gledano", izjavio je šef stručnog štaba torinskog kluba.







