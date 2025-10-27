"Šanse stvaramo, ali neko mora da smjesti loptu u gol": Hrvat otvoreno proziva Vlahovića zbog krize Juventusa

Igor Tudor je isprozivao Dušana Vlahovića i igrače Juventusa zbog loših igara i problema koje je primijetio u igri ekipe koja nikoga ne može da pobijedi već neko vrijeme.

Juventus ne može nikoga da pobijedi, posljednji trijumf zabilježio je u trećem kolu Serije A protiv Intera (4:3) i od tada ima pet remija i tri poraza. Na posljednje četiri utakmice nije postigao gol, a od Lacija je izgubio sa 1:0. Hrvatskom stručnjaku Igoru Tudoru ozbiljno se "drma klupa". Svjestan je toga i on.

"Ljudi me uporno pitaju da li sam zabrinut, ali ne razmišljam o sebi uopšte ni o svojoj budućnosti. Ono što me zanima je da uradim sve što mogu. Svestan sam svih problema koje imamo i pokušavam da unaprijedim stvari. Nemam nikakve interese za svoju budućnost", poručio je Tudor.

Tog 13. septembra Juve je upisao posljednji trijumf, a za nekoliko dana ulazimo u novembra.

"Svi smo mi odgovorni za ovo. Moramo da radimo još bolje, da ostanemo zajedno, imamo novi meč za nekoliko dana. Mislim da će pobjeda da nas vrati na pravi put. U problemu smo ako su nam potrebna četiri napadača da damo gol i 10 veznih igrača kada se branimo. Problem je ako uvek neko napravi grešku. Ipak, nema potrebe praviti dramu od svega, čeka nas novi meč, moramo da ostanemo fokusirani", jasan je Tudor.

Kada je pričao o krizi u napadu i problemima sa manjkom golova spomenuo je i Dušana Vlahovića. Deluje da ga je "pecnuo" svojom izjavom.

"Protiv Lacija sam počeo sa dvojicom napadača, sa Davidom i Vlahovićem, sve smo probali, ali nam nešto nedostaje naprijed. Jildiza sam ostavio na klupi jer mu je potreban odmor. Džonatan i Dušan su igrači koji imaju golove u svojoj krvi. Slali smo centaršuteve unutra, ali u tom dijelu terena mora neko da smjesti loptu u gol. U suprotnom se ništa tu ne desi i onda nas kazne za svaku najmanju grešku na drugoj strani", zaključio je Tudor.

Vlahović je ove sezone dao dva gola na osam utakmica za Juventus što je svakako ogroman problem. Doduše, treba uzeti u obzir i da ga je Tudor često držao na klupi i da mu je u više navrata davao pola sata ili manje na terenu.

