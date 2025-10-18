logo
Vlahović blizu neočekivanog transfera: Potpuno nov klub ušao u trku za srpskog golgetera

Vlahović blizu neočekivanog transfera: Potpuno nov klub ušao u trku za srpskog golgetera

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Za Dušana Vlahovića sada se interesuje i Totenhem.

Totenhem želi Dušana Vlahovića Izvor: BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Nedavno se pojavila vijest da bi Dušan Vlahović mogao u Barselonu, s obzirom na to da klubu iz Španije nedostaju resursi, a Srbin bi u taj tim mogao za "džabe". Sada, međutim, postoji indicija i da je Totenhem zainteresovan za srpskog golgetera.

Dušan Vlahović nije dobio nov ugovor u Juventusu, a njegov angažman u "staroj dani" završava se narednog ljeta, pa bi Srbin bio slobodan igrač. Ipak, Juventus sigurno ne želi da da izgubi bilo kakav profit od srpskog igrača, pa fudbalski insajder Kit Vejns, donosi vijesti da bi Vlahović mogao u Totenhem, kako bi napokon popunio prazninu koju je Hari Kejn ostavio nakon odlaska 2023.

"Totenhemu i dalje fali pravi, prekaljeni napadač. Vlahović bi riješio te probleme. Mislim da bi se odlično uklopio u ekipu. Nema mnogo vremena, ali mogao bi transfer da se realizuje u januaru. Navodno i on naginje ka Totenhemu", rekao je Vejns.

Vlahović je sfera interesovanja mnogih evropskih klubova. Postojale su informacije da su ga željeli Čelsi, Mančester Junajted, Bajern, Barselona... Engleski mediji su uvjereni da bi Totenhem mogao da ima prednost naspram svih ostalih, a naročito zbog stila igre srpskog golgetera. Uzgred, Vlahoviću narednog ljeta ističe ugovor sa Juventusom, a to je još jedna stavka koja bi mogla da smanji tržišnu vrijednost Srbina, pa bi samim tim bio i prijuštiviji ovom klubu.

