"Srbi kažu da nam je Vlahović najbolji fudbaler": Matić osuo paljbu po srpskom fudbalu i nije tu stao

Buran intervju Nemanje Matića u kome je potkačio srpski fudbal i svoj bivši klub Romu.

Izvor: MN PRESS

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić već godinama kritikuje srpski fudbal i odavno se povukao iz državnog tima. Prema njegovim riječima, kvalitet srpskih fudbalera drastično je pao prethodnih godina i ističe da trenutno Srbija nema boljeg igrača od Dušana Vlahovića.

"Kada je Vlahović prešao u Juventus, bio sam siguran da će tamo ostati najmanje 10 godina, s obzirom na njegove godine i potencijal. Ne znam zbog čega sada ne pruža najbolje partije. Praktično nikada nisam igrao s njim, jer sam napustio reprezentaciju još prije sedam-osam godina. Svi u Srbiji misle da je on trenutno najbolji srpski fudbaler", ispričao je Matić u intervjuu za "Skaj Sport" i rekao da je Srbija prije 15 godina imala fudbalere daleko većeg kvaliteta.

"Nove generacije previše vremena provode uz plejstejšn. Ima toliko stvari van fudbala. Društvene mreže, razne aktivnosti s navijačima, previše je distrakcija... Teže je pomoći mladima da se razvijaju, svi žele odmah da budu kao Mesi ili Ronaldo", naglasio je srpski vezista.

"Tri godine sam ćutao, sada ću reći"

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovog ljeta vratio se u Italiju i potpisao za Sasuolo. Na "čizmi" je igrao samo jednu sezonu u Romi kod Žozea Murinja, a otišao je bijesan jer je shvatio da je izigran pošto su na "Olimpiku" pogazili riječ oko ugovora.

"Mislim da sam u Romi igrao dobro. Rekli su mi da ću automatski dobiti produženje ugovora ako budem igrao u najmanje 50 odsto utakmica, ali to nije bio dogovor koji smo postigli prethodnog ljeta. Stalno sam se osjećao kao da sam na probi, pod pritiskom. Zaslužio sam valjda poštovanje. U jednom trenutku sam razgovarao sa klubom i rekao da ću dati maksimum do kraja sezone, ali da ćemo se po završetku prvenstva razići. Nisam ja bio problem, već ljudi koji su mi obećali stvari koje nisu ispunili. Nedostajala mi je stabilnost, iako mi nije manjkalo poštovanje navijača koji su me cijenili više nego klub", rekao je on.

"Do sada o tome nisam želio da pričam, ali poslije tri godine mogu da kažem, i to bez gorčine, jer tih ljudi više nema u klubu. Ne želim da tvrdim da su bili nepošteni, ali mislim da sam zaslužio više poštovanja."