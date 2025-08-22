Nemanja Matić se vratio u italijansku Seriju A

Bivši reprezentativac Srbije Nemanja Matić i sa 37 godina ostaje u "ligama petice".

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić nije dugo čekao na novi ugovor. Poslije (ne)očekivanog raskida saradnje sa Lionom, Matić je dogovorio povratak u Italiju gdje će u narednih godinu dana nositi dres Sasuola. Kako je objavio fudbalski insajder Fabricio Romano, Matić je potpisao ugovor do kraja sezone 2025/26, uz mogućnost produžetka za još jednu godinu.

Ovo će inače biti povratak Matića u italijanski fudbal u kome je odigrao već jednu sezonu i to u dresu Rome (2022/23), a sada ga čeka znatno teži zadatak pošto je Sasuolo povratnik u Seriju A.

Prethodnu su proveli u drugom rangu, ali je svjetski šampion Fabio Groso uspio da ih vrati u Seriju A, gdje ih već u subotu u 1. kolu očekuje najteža moguća utakmica - protiv šampiona države Napolija (18.30). Tako će i Nemanja Matić možda imati priliku da odmjeri snagu sa svojim bivšim trenerom Antoniom Konteom i srpskim golmanom Vanjom Milinković-Savićem.

Za koga je igrao Matić do sada?

Nemanja Matić ponikao je u Crvenoj zvezdi, kratko bio i u Partizanu, da bi preko Jedinstva sa Uba i Kolubare stigao do inostranstva. Obukao je prvo dres Košica iz Slovačke, a zatim je bio član Čelsija, Vitesea, Benfike, ponovo Čelsija, Mančester junajteda, Rome, Rena i Liona.

