Kad ne može Dušan Tadić, onda može Nemanja Matić: Neočekivan transfer čeka bivšeg reprezentativca Srbije

Nemanja Matić nadomak odlaska u redove Ajaksa.

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić raskinuo je ugovor sa Lionom i trenutno je slobodan u izboru nove sredine. Takva informacija mnoge je iznenadila i zbunila, pošto je Matić i te kako bio važan po ekipu prošle sezone, međutim očigledno je da nisu imali iste poglede na budućnost i zato je najbolje za obje strane bilo da se rastanu.

Gdje će Matić nastaviti karijeru? S obzirom da je i sa 37 godina igrao ozbiljan fudbal, na visokom nivou, njemu ne bi trebalo da bude previše komplikovano da pronađe narednu sredinu, samo je pitanje koji projekat će mu se najviše dopasti.

Tako se sada pojavila mogućnost da karijeru nastavi u slavnom Ajaksu, prenose holandski mediji. Navodno, Ajaks želi da do kraja ljetnjeg prelaznog roka dovede pojačanje u veznom redu, igrača kome najviše odgovara da "kvari" igru protivnika, a Matić je alternativa Edsonu Alvarezu.

U pitanju je meksički fudbaler, bivša zvijezda Ajaksa, koja se nije snašla u Premijer ligi, tako da se traži model po kome bi mogao da stigne u redove "kopljanika". Ipak, to će biti teško izvodljivo zbog njegove cijene, a Matić je dostupan bez obeštećenja...

Tako bi u Ajaks ipak mogao da stigne Srbin, kada već to nije Dušan Tadić, koji je karijeru ipak nastavio u Emiratima. Na početku ljetnjeg prelaznog roka spominjao se kao mogući povratnik u Amsterdam, potom je Crvena zvezda bila opcija, ali se Tadić ipak na kraju odlučio za Bliski istok gdje je dobio ozbiljan novac.

Vidjećemo da li će možda takav slučaj biti i sa Matićem pošto ne bi bilo iznenađenje da se za njega takođe interesuju klubovi iz zemalja koje mogu da plaćaju velike ugovore veteranima.

