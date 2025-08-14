logo
Nemanja Matić raskinuo ugovor sa Lionom: Može da bira klub, velikani ga već zovu da potpiše

Nemanja Matić raskinuo ugovor sa Lionom: Može da bira klub, velikani ga već zovu da potpiše

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iskusni vezni fudbaler Nemanja Matić može da bira za koji klub želi da igra, jer je raskinuo ugovor sa Olimpikom iz Liona.

Nemanja Matić raskinuo ugovor sa Lionom Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia

Nemanja Matić sporazumno je raskinuo ugovor sa Olimpikom iz Liona, pa je nekoliko dana pred početak nove sezone slobodan u izboru novog kluba! Iskusni vezni igrač bogate karijere mogao bi uskoro da se preseli u novu sredinu, jer se prethodnih dana pričalo da mu Dušan Tadić "sređuje" ugovor po kojem će biti veoma dobro plaćen.

Matić je u francuskom klubu proveo samo jednu sezonu, a imao je ugovor i za takmičarsku godinu koja nam predstoji. Ipak, donijeta je odluka da se ugovor raskine, pa će nekadašnji fudbaler Čelsija, Benfike,Mančester junajteda, Rome i Rena karijeru nastaviti na nekom drugom mjestu. To je, u ovom momentu, malo iznenađenje jer prethodne nedjelje nisu ukazivale na ovakav scenario.

Istina, ostanak Matića u Lionu bio je pod znakom pitanja, ali je opšti utisak bio da je taj trenutak prošao i da srpski fudbaler sigurno ostaje u klubu. Prestalo je da se priča o odlasku, pripreme za novu sezonu uveliko su u toku, a onda... 

"Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti", naveo je francuski klub koji je trebalo da bude Matićev dom i u narednoj takmičarskoj godini. 

Tokom izuzetno bogate karijere Matić je bio član mlađih kategorija u Crvenoj zvezdi i Partizanu, ali nije dobio pravu šansu da se nametne. Igrao je još i u rodnom Vrelu, lokalnom klubu iz Obrenovca, odnosno Jedinstvu sa Uba, prije nego što je prve seniorske korake napravio u Kolubari iz Lazarevca. Uslijedio je odlazak u Slovačku gdje je nastupao za Košice, a zatim Čelsi, pozajmica u Vitese, Benfika, ponovo Čelsi, pa Mančester junajted, Roma, Ren i Lion.

Nemanja Matić je odigrao 11 mečeva za reprezentaciju Srbije do 21 godine, kao i 48 mečeva za seniorski tim. Tokom reprezentativne karijere u A timu zabilježio je dva gola, a bio je dio tima na Mundijalu u Rusiji. Za reprezentaciju nije igrao od septembra 2019. godine.

