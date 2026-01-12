logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predsjednik Lukašenko se obratio Arini Sabalenki: Poslao joj poruku nakon što je održala lekciju o Ukrajini 1

Predsjednik Lukašenko se obratio Arini Sabalenki: Poslao joj poruku nakon što je održala lekciju o Ukrajini

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
1

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko oglasio se povodom pobjede Arine Sabalenke na turniru u Brizbejnu. U finalu je savladala Ukrajinku Martu Kostjuk.

Lukašenko čestitao Sabalenki titulu Izvor: EPA/Amr Alfiky / POOL/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjajno je počela sezonu Arina Sabalenka pošto je odbranila titulu u Brizbejnu. Prošle godine je savladala Polinu Kudermentovu u finalu, a sada je na putu do titule najviše pažnje dobio njen meč sa Ukrajinkom Martom Kostjuk. U finalu je najbolja teniserka svijeta pobijedila 6:4, 6:3, a najmanje se pričalo o tenisu.

Kostjuk je već neko vrijeme imala tihi sukob sa Sabalenkom i zamjerala joj je jer je Bjelorusija podržala Rusiju u ratu koji se vodi u Ukrajini, a potom se Sabalenka nekoliko puta oglasila o tome. Sada je poslije svega dobila i čestitke - Aleksandra Lukašenka.

"Čestitam ti na tvojoj pobjedi na turniru u Brizbejnu i sjajnom početku nove teniske sezone. Neka ti nova godina donese sreću i uspjeh, da ostaneš najbolja tenisrka na svetu", napisao je predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Kostjuk ima "istoriju" sa Sabalenkom

Arina Sabalenka dominira već godinama, a Marta Kostjuk je jedna od prvih teniserki koja zbog situacije u Ukrajini nije htjela da pruži ruku rivalki. Nakon toga se konačno oglasila Sabalenka i održala svima lekciju.

"Prije svega, kada dobijem pitanje o Ukrajincima, pitaju me, tipa: 'Da li znate da vas mrze?' I ja odgovaram da, ako me mrze, ja ništa tako ne osjećam. Što se tiče rata, rekla sam to mnogo puta: niko na ovom svijetu, ruski sportisti ili bjeloruski sportisti, ne podržava rat. Niko.Kako bismo mogli da podržavamo rat? Niko normalan nikada ne bi podržao rat. Zašto moramo glasno da govorimo nešto što je - kao jedan plus jedan, to je dva. Naravno da ne podržavamo rat. Kada bi to na bilo koji način moglo da utiče na rat, kada bi moglo da ga zaustavi, uradili bismo to. Ali, nažalost, to nije u našim rukama. To je dio u vezi sa Ukrajincima", rekla je Sabalenka.  

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis Aleksandar Lukašenko

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Ha rat, ha mir, pravi vjernici bilo koje vjere i vojnici bilo koje države ne ubijaju djecu, žene i nevine ljude!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC