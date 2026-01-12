Predsjednik Lukašenko se obratio Arini Sabalenki: Poslao joj poruku nakon što je održala lekciju o Ukrajini

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko oglasio se povodom pobjede Arine Sabalenke na turniru u Brizbejnu. U finalu je savladala Ukrajinku Martu Kostjuk.

Izvor: EPA/Amr Alfiky / POOL/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sjajno je počela sezonu Arina Sabalenka pošto je odbranila titulu u Brizbejnu. Prošle godine je savladala Polinu Kudermentovu u finalu, a sada je na putu do titule najviše pažnje dobio njen meč sa Ukrajinkom Martom Kostjuk. U finalu je najbolja teniserka svijeta pobijedila 6:4, 6:3, a najmanje se pričalo o tenisu.

Kostjuk je već neko vrijeme imala tihi sukob sa Sabalenkom i zamjerala joj je jer je Bjelorusija podržala Rusiju u ratu koji se vodi u Ukrajini, a potom se Sabalenka nekoliko puta oglasila o tome. Sada je poslije svega dobila i čestitke - Aleksandra Lukašenka.

"Čestitam ti na tvojoj pobjedi na turniru u Brizbejnu i sjajnom početku nove teniske sezone. Neka ti nova godina donese sreću i uspjeh, da ostaneš najbolja tenisrka na svetu", napisao je predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Kostjuk ima "istoriju" sa Sabalenkom

Arina Sabalenka dominira već godinama, a Marta Kostjuk je jedna od prvih teniserki koja zbog situacije u Ukrajini nije htjela da pruži ruku rivalki. Nakon toga se konačno oglasila Sabalenka i održala svima lekciju.

"Prije svega, kada dobijem pitanje o Ukrajincima, pitaju me, tipa: 'Da li znate da vas mrze?' I ja odgovaram da, ako me mrze, ja ništa tako ne osjećam. Što se tiče rata, rekla sam to mnogo puta: niko na ovom svijetu, ruski sportisti ili bjeloruski sportisti, ne podržava rat. Niko.Kako bismo mogli da podržavamo rat? Niko normalan nikada ne bi podržao rat. Zašto moramo glasno da govorimo nešto što je - kao jedan plus jedan, to je dva. Naravno da ne podržavamo rat. Kada bi to na bilo koji način moglo da utiče na rat, kada bi moglo da ga zaustavi, uradili bismo to. Ali, nažalost, to nije u našim rukama. To je dio u vezi sa Ukrajincima", rekla je Sabalenka.

