Arina Sabalenka reagovala pošto Marta Kostjuk nije htjela da se rukuje s njom poslije meča u Brizbejnu, niti da joj čestita na pobjedi i titulu.

Izvor: YouTube/SoTennis/Screenshot

Arina Sabalenka osvojila je titulu u Brizbejnu pošto je u finalu pobijedila Martu Kostjuk (6:4, 6:3), a poslije meča Ukrajinka je napravila novi skandal. Znamo od ranije da se ne rukuje sa teniserkama iz Rusije i Bjelorusije, što je takođe bio slučaj i protiv Sabalenke, međutim sada je otišla korak dalje i nije joj ni čestitala u zvaničnom govoru poslije meča.

Umjesto toga, zahvalila se organizatorima i pričala o ratu u Ukrajini, dok je Sabalenka mirno stajala iza nje i slušala. Kada je na nju došao red, pokazala je manire i čestitala je Ukrajinki i pohvalila njen tim, iako je prije samo nekoliko mjeseci slušala ružne komentare na svoj račun, baš od Kostjukove. Tada je Ukrajinka pričala da Sabalenka "ima višak testosterona", što nije pogodilo Bjeloruskinju jer joj je na terenu pokazala ko je bolji.

Vidi opis "Neće da se rukuje? Ma, briga me": Sabalenka održala lekciju Ukrajinki koja joj nije čestitala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: EPA/ZAIN MOHAMMED Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: EPA/DAVE HUNT Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: EPA/ZAIN MOHAMMED Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: EPA/ZAIN MOHAMMED Br. slika: 10 10 / 10

Da li zbog toga ili jer je bila srećna zbog pobjede, Arina Sabalenka je pobjedu proslavila ljubljenjem svog bicepsa, za šta je bila upitana po završetku meča.

"Ne, nema poseban razlog, mislim da je to zato što sam tokom meča napravila mnogo agresivnih i snažnih udaraca. Kad sam na monitoru vidjela brzinu samo sam se šalila sa mojim timom", rekla je Sabalenka koja je upitana da li to ima veze s nekim od prethodnih komentara Kostjukove, Bjeloruskinja je odmah izgovorila: "Ne".

Smeta li ti što se ne rukuje?

Marta Kostyuk spoke about Ukraine after her loss to Aryna Sabalenka in the Brisbane final



“I wanna say a few words about Ukraine. I play every day with pain in my heart. There are thousands of people who are without light and warm water right now. It’s -20 degrees outside. It’s…pic.twitter.com/nTsG6rTgBz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 11, 2026



Što se tiče odluke Marte Kostjuk da se ne rukuje sa Sabalenkom, ni oko toga Bjeloruskinja nema problem, to je odluka koju će poštovati i ne ulazi u razloge da li se sa njom slaže.

N: "Kada igrate protiv nekoga sa kim imate istoriju, poput njenih komentara od prošle godine i toga da ne pruža ruku, da li vam to daje dodatnu motivaciju ili je to samo još jedan protivnik na mreži?"

"Kada igrate protiv nekoga sa kim imate istoriju, poput njenih komentara od prošle godine i toga da ne pruža ruku, da li vam to daje dodatnu motivaciju ili je to samo još jedan protivnik na mreži?" S : "Misliš zbog pružanja ruke?"

: "Misliš zbog pružanja ruke?" N : "Pa da, ona ne pruža ruku poslije mečeva."

: "Pa da, ona ne pruža ruku poslije mečeva." S: "Pa, to je samo njihov stav. To je njihov stav. Šta ja mogu? Ne smeta mi to. Nije mi važno. Kad uđem na meč, sve je u vezi sa tenisom i sportom. Kad izađem tamo, mislim o svom tenisu i stvarima koje moram da uradim da bih pobijedila. Nije bitno da li je tamo Marta Kostjuk ili Džesika Pegula. I dalje izlazim i dajem sve od sebe. I dalje se borim za trofeje. Nemam ništa da dokažem. Idem tamo i samo se takmičim kao svaki sportista."

Šta je Kostjuk pričala o Sabalenki?

Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ne samo da ne želi da se rukuje sa Sabalenkom, nego je Marta Kostjuk javno i uvredila Bjeloruskinju. Bilo je to prije nekoliko mjeseci kada je odlučila da komentariše uspjehe Ige Švjontek i Arine Sabalenke koje dominiraju ženskim tenisom. Kako ona kaže, zbog muških hormona.

"Sa Arinom Sabalenkom znam da je to teška borba. Imam svoje vještine, ali na kraju krajeva, one su sve mnogo krupnije od mene, više od mene, snažnije od mene. Sve mi imamo različitu biološku strukturu. Neke imaju viši nivo testosterona, neke niži. To je prirodno i to svakako pomaže. Osjećam se manjom od njih. Pokušavam da pronađem način da ih pobedim koristeći teniske vještine koje imam, ali moram da radim mnogo više da bih osvojila poene. Moram da trčim znatno više od njih da bih došla do poena", rekla je tada Kostjukova.