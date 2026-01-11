logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sabalenka natjerala Ukrajinku da propadne u zemlju: Ponizila je pred svima, pa dobila lekciju

Sabalenka natjerala Ukrajinku da propadne u zemlju: Ponizila je pred svima, pa dobila lekciju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka vidjela je da Marta Kostjuk neće da se rukuje sa njom niti da joj čestita titulu u Brizbejnu, ali je ostala pribrana i na lijep način je "spustila" pred svima u Australiji.

Arina Sabalenka Marta Kostjuk Brizbejn Izvor: YouTube/Tennis-Daily/Screenshot

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka osvojila je titulu u Brizbejnu pošto je u finalu pobijedila Martu Kostjuk (6:4, 6:3), međutim poslije meča o tenisu - ni riječ. Razlog je ponašanje Ukrajinke koja nije željela da pruži ruku svojoj protivnici iz Bjelorusije, zbog jasne političke konotacije, dok takođe nije htjela ni da joj javno čestita na tituli.

Kada je stala pred mikrofon i dobila utješnih trofej, odlučila je da priča o situaciji u svojoj zemlji, zahvalila se organizatorima, djeci koja skupljaju loptice i sponzorima, dok o Sabalenki nije htjela da kaže ni riječ. Iako je svima jasno da je Bjeloruskinja to primijetila i nije joj bilo pravo da se na ovakav način "prlja" njena titula u Australiji, ostala je pribrana i kada je dobila prilku da govori pokazala je vrlo lijepe manire. 

Mogla je da uzvrati na isti način Kostjukovoj, ali je prvo htjela da priča o njoj i čestitala joj ne na svemu što su ona i njen tim već uradili ove sezone: "Kao prvo, želim da čestitam Marti Kostjuk i njenom timu na nevjerovatnom početku sezone. Želim vam sve najbolje", rekla je Sabalenka i pogledala u pravcu Marte Kostjuk.

Vidjeli smo tada kiseo osmijeh na licu Ukrajinke, koja je i pognula glavu, možda se i malo postidjela jer nije na isti način uzvratila Bjeloruskinju: "Nadam se da ćemo se još mnogo puta sastajati u finalima i pokazivati sjajan tenis", dodala je Sabalenka.

Šta je još rekla Sabalenka?

Sabalenka govor o Kostjuk
Izvor: YouTube/Tennis Daily

Zahavlila se i Sabalenka navijačima i organizatorima na sjajnom turniru, potom smo vidjeli da je zaprosila svog dečka, da bi na konferenciji za medije bila upitana i za ponašanje Marte Kostjuk.

"Što mi Marta ne pruža ruku? Pa, to je samo njihov stav. To je njihov stav. Šta ja mogu? Ne smeta mi to. Nije mi važno... Kad uđem na meč, sve je u vezi sa tenisom i sportom. Kad izađem tamo, mislim o svom tenisu i stvarima koje moram da uradim da bih pobijedila. Nije bitno da li je tamo Marta Kostjuk ili Džesika Pegula. I dalje izlazim i dajem sve od sebe. I dalje se borim za trofeje. Nemam ništa da dokažem. Idem tamo i samo se takmičim kao svaki sportista", rekla je Sabalenka.

S druge strane, Marta Kostjuk je na konferenciji za medije opet pričala o Ukrajini, dok se nijednom nije dotakla Sabalenke, niti je iko od medija upitao zašto joj nije čestitala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Arina Sabalenka Tenis Marta Kostjuk

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC