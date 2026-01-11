Sabalenka natjerala Ukrajinku da propadne u zemlju: Ponizila je pred svima, pa dobila lekciju

Arina Sabalenka vidjela je da Marta Kostjuk neće da se rukuje sa njom niti da joj čestita titulu u Brizbejnu, ali je ostala pribrana i na lijep način je "spustila" pred svima u Australiji.

Izvor: YouTube/Tennis-Daily/Screenshot

Najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka osvojila je titulu u Brizbejnu pošto je u finalu pobijedila Martu Kostjuk (6:4, 6:3), međutim poslije meča o tenisu - ni riječ. Razlog je ponašanje Ukrajinke koja nije željela da pruži ruku svojoj protivnici iz Bjelorusije, zbog jasne političke konotacije, dok takođe nije htjela ni da joj javno čestita na tituli.

Kada je stala pred mikrofon i dobila utješnih trofej, odlučila je da priča o situaciji u svojoj zemlji, zahvalila se organizatorima, djeci koja skupljaju loptice i sponzorima, dok o Sabalenki nije htjela da kaže ni riječ. Iako je svima jasno da je Bjeloruskinja to primijetila i nije joj bilo pravo da se na ovakav način "prlja" njena titula u Australiji, ostala je pribrana i kada je dobila prilku da govori pokazala je vrlo lijepe manire.

Mogla je da uzvrati na isti način Kostjukovoj, ali je prvo htjela da priča o njoj i čestitala joj ne na svemu što su ona i njen tim već uradili ove sezone: "Kao prvo, želim da čestitam Marti Kostjuk i njenom timu na nevjerovatnom početku sezone. Želim vam sve najbolje", rekla je Sabalenka i pogledala u pravcu Marte Kostjuk.

Vidjeli smo tada kiseo osmijeh na licu Ukrajinke, koja je i pognula glavu, možda se i malo postidjela jer nije na isti način uzvratila Bjeloruskinju: "Nadam se da ćemo se još mnogo puta sastajati u finalima i pokazivati sjajan tenis", dodala je Sabalenka.

Šta je još rekla Sabalenka?

Sabalenka govor o Kostjuk Izvor: YouTube/Tennis Daily

Zahavlila se i Sabalenka navijačima i organizatorima na sjajnom turniru, potom smo vidjeli da je zaprosila svog dečka, da bi na konferenciji za medije bila upitana i za ponašanje Marte Kostjuk.

"Što mi Marta ne pruža ruku? Pa, to je samo njihov stav. To je njihov stav. Šta ja mogu? Ne smeta mi to. Nije mi važno... Kad uđem na meč, sve je u vezi sa tenisom i sportom. Kad izađem tamo, mislim o svom tenisu i stvarima koje moram da uradim da bih pobijedila. Nije bitno da li je tamo Marta Kostjuk ili Džesika Pegula. I dalje izlazim i dajem sve od sebe. I dalje se borim za trofeje. Nemam ništa da dokažem. Idem tamo i samo se takmičim kao svaki sportista", rekla je Sabalenka.

S druge strane, Marta Kostjuk je na konferenciji za medije opet pričala o Ukrajini, dok se nijednom nije dotakla Sabalenke, niti je iko od medija upitao zašto joj nije čestitala.