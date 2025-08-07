Nemanja Matić u loži Partizana: Srdačno se pozdravio sa Ljajićem i Mijatom, evo sa kim je u Humskoj

Poznati srpski fudbalski as u loži pratio meč Partizan - Hibernijan

Izvor: MN PRESS

Poznati srpski internacionalac Nemanja Matić (37) uživo gleda meč Partizan - Hibernijan u četvrtak uveče. U društvu svog rođenog brata Uroša (35), vezista francuskog Liona srdačno se u loži pozdravio sa predsjednikom crno-bijelih Rasimom Ljajićem i potpredsjednikom za sportska pitanja, Predragom Mijatovićem.

Nedaleko od čelnika kluba, Matić je pratio meč u društvu najviših čelnika kluba, kao i bivših asova crno-bijelih, Petra Škuletića, Gorana Troboka i Miralema Sulejmanija, sada direktora Omladinske škole FK Partizan. Pogledajte fotografije iz lože stadiona Partizana, u kojoj je Matić boravio i kao čelnik FK Jedinstvo Ub, trenutno člana Prve lige Srbije.

Partizanov stadion je ispunjen, jer su navijači crno-bijelih ponovo iskoristili priliku da podrže mladi tim crno-bijelih. Grobari su igračima posvetili koreografiju, podigavši "šetalicu" sa likovima četiri ikone Partizana, Saše Ilića, Momčila Moce Vukotića, Dragana Mancea i Milana Galića.

"Sjeti se legendi što su grb taj nosili, seti se njih, pogledaj nas i jači si", pisalo je ispod koreografije koja je pozdravljena velikim aplauzom stadiona. Pogledajte je: