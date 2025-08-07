logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sjeti se legendi što su grb taj nosili": Humska grmi, koreografija Grobara u čast četiri ikone Partizana

"Sjeti se legendi što su grb taj nosili": Humska grmi, koreografija Grobara u čast četiri ikone Partizana

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Navijači Partizana koreografijom pružili podršku crno-bijelim igračima protiv Hibernijana

Navijači Partizana koreografija protiv Hibernijana Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Sjeti se legendi što su grb taj nosili, sjeti se njih, pogledaj nas i jači si!", pisalo je na paroli navijača Partizana pred meč protiv Hibernijana. Uz nju, na koreografiji Grobara bili su istaknuti likovi četvorice nezaboravnih asova crno-bijelih, Milana Galića, Dragana Mancea, Saše Ilića i Momčila Moce Vukotića.

Pogledajte kako je izgledao Jug neposredno pred početak meča Partizan - Hibernijan.

Pun stadion Partizana ponovo će pružiti veliku podršku crno-bijelim igračima ovog ljeta, kao i protiv Oleksandrije prošle nedjelje, u revanšu 2. kola kvalifikacija. Novi tim crno-bijelih stekao je simpatije, "kupio" navijače svojom borbenošću i srčanošću i tako ih je vratio na stadion u Humsku, gdje u ovom broju nisu dolazili još od prošle decenije.

Pogledajte fotografije sa meča Partizan - Hibernijan, gdje crno-bijeli igraju za plasman u plej-of, u kojem već znaju ime potencijalnog protivnika.

Pogledajte

00:32
Grobari, šetalica, koreografija, Partizan, Hibernijan
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Hibernijan Konferencijska liga Grobari

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC