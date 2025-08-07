"Sjeti se legendi što su grb taj nosili": Humska grmi, koreografija Grobara u čast četiri ikone Partizana

Navijači Partizana koreografijom pružili podršku crno-bijelim igračima protiv Hibernijana

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

"Sjeti se legendi što su grb taj nosili, sjeti se njih, pogledaj nas i jači si!", pisalo je na paroli navijača Partizana pred meč protiv Hibernijana. Uz nju, na koreografiji Grobara bili su istaknuti likovi četvorice nezaboravnih asova crno-bijelih, Milana Galića, Dragana Mancea, Saše Ilića i Momčila Moce Vukotića.

Pogledajte kako je izgledao Jug neposredno pred početak meča Partizan - Hibernijan.

Pun stadion Partizana ponovo će pružiti veliku podršku crno-bijelim igračima ovog ljeta, kao i protiv Oleksandrije prošle nedjelje, u revanšu 2. kola kvalifikacija. Novi tim crno-bijelih stekao je simpatije, "kupio" navijače svojom borbenošću i srčanošću i tako ih je vratio na stadion u Humsku, gdje u ovom broju nisu dolazili još od prošle decenije.

Pogledajte fotografije sa meča Partizan - Hibernijan, gdje crno-bijeli igraju za plasman u plej-of, u kojem već znaju ime potencijalnog protivnika.