Partizan poslao poruku navijačima: "Ako tako bude, djeca će biti osuđena na prazne tribine"

Partizan se oglasio pred meč sa Hibernijanom i upozorio svoje navijače.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

FK Partizan oglasio se saopštenjem uoči današnje utakmice Lige konferencija protiv škotskog Hibernijana (21.00) u Humskoj i poslao je bitnu poruku svojim navijačima. Strahuju u Partizanu od novih kazni UEFA koji bi doprinijeli djelimičnom ili potpunom zatvaranju tribina, zbog čega traže od Grobara da dobro paze šta rade.

Saopštenje koje je klub objavio na zvaničnom sajtu prenosimo u cijelosti:

"Grobari, pred našim Partizanom je još jedan evropski izazov, u kom dočekujemo škotski Hibernijan. Na susretu sa Oleksandrijom 27.757 vas je došlo da podrži crno-bijele i nije štedilo ni glas ni dlanove. Ne sumnjamo da velika podrška ni ovog četvrtka neće izostati, ali ako ponovo budete koristili pirotehnička sredstva i ako se opet budu čule poruke sa tribina koje nisu sportske, Partizanova djeca će na narednom meču u Evropi biti osuđena na prazne tribine.

Vi ste njihov vjetar u leđa, oni ne mogu bez vas, zato hajde da im svako od nas pomogne koliko može - bez pirotehničkih sredstava i isključivo pjesmama našem Partizanu!

Apelujemo još jednom da dođete ranije na stadion kako bismo izbjegli nepotrebne gužve, kako biste se smjestili na vrijeme i osjećali što komfornije, te vas molimo da se pridržavate i sljedećih uputstava:

• Dolazak na vrijeme - Kapije će biti otvorene 2 sata pred početak meča. Molimo vas da dođete ranije na stadion, jer je protok kroz kapije ograničen i nije moguće da svi uđete u posljednjih pola sata prije početka utakmice.

• Digitalnu ulaznicu možete, ali ne morate štampati. Ukoliko je ne štampate, OBAVEZNO je pripremite na telefonu prije dolaska do kapija. Traženje ulaznice u telefonu stvara dodatne gužve. Ukoliko imate fizički ulaznicu takođe je pripremite prije prilaska redarima.

• Prikazivanje digitalne ulaznice - Redaru pokažite otvorenu ulaznicu na ekranu telefona.

• Osvjetljenje ekrana - Povećajte osvjetljenje ekrana telefona na maksimum radi lakšeg očitavanja.

• Strpljenje prema redarima - Ne vršite pritisak na redare - njihova dužnost je da sprovedu sve bezbjednosne provjere koje iziskuju vrijeme.

• Poštovanje mjesta na ulaznici - Sjedite na mjesto koje vam je dodijeljeno na ulaznici. Očekujemo da će tribine biti popunjene do posljednjeg mjesta, a na ovaj način ćemo obezbijediti slobodan prolaz na stepenicama.

• Molimo vas da ne sjedite i ne zadržavate se na evakuacionim stepenicama, kako bismo izbjegli nove kazne UEFA, koja je klub već više puta sankcionisala zbog tog prekršaja.

