Partizan pregovara sa Matijom Nastasićem

FK Partizan u intenzivnim pregovorima sa Matijom Nastasićem.

Izvor: pressinphoto / ddp USA / Profimedia

Srpski defanzivac Matija Nastasić bio je na pragu dogovora sa Antverpenom, ali izgleda da od toga neće biti ništa. Iskusni štoper je ljetos napustio Leganes, sve je govorilo da će karijeru nastaviti u Belgiji, međutim, došlo je do preokreta. To nije sve, u igri je još uvijek beogradski Partizan, prenio je "Sportski žurnal".

Nije tajna da je prvobitni plan crno-bijelih bio da vrate nekoliko važnih igrača, ali za sada se to nije dogodilo. Navodno su pregovori između Partizana i Nastasića intezivirani i ne bi bilo čudo da uskoro dođe do potpisa. Ne treba trošiti riječi šta bi nekadašnji štoper Fiorentine, Mančester sitija i Šalkea donio timu Srđana Blagojevića koji najviše mana ima upravo u defanzivi. Nastasić bi definitivno predstavljao stub odbrane, kao i lidera na terenu i u svlačionci.

Propao plan Partizana

Uprava Partizana

Izvor: MN PRESS

Danko Lazović je bez imalo ustručavanja naveo imena sa kojima su pregovarali početkom juna. Do dana današnjeg nijedan transfer nekadašnjih igrača nije ostvaren.

"Ne znam koja su se imena pojavljivala, ali sa svima njima sam pričao. Nastasić, Adem Ljajić, Raća Petrović, sa svima sam obavio razgovor", potpuno je otvoren bio Lazović tokom konferencije u junu.

Ipak, nedavno je prvi čovjek kluba iz Humske Rasim Ljajić priznao da ne ide sve onako kako su očekivali.

"Da ne pominjem zemlje u kojima igraju, ti momci imaju dobre ugovore, mir, nemaju tenziju, a tamo ni tu vrstu strasti koju nosi Partizan. Malo ko hoće da zamijeni zonu komfora za situaciju u kojoj svako može da vas pljuje, napada, zviždi, protestuje što niste dali gol. Imaju lagodnu situaciju i to nije jednostavno mijenjati. Pokušali smo, čuli smo sve njih i ostavili put da ipak neko od tih ljudi može da se predomisli i dođe u Partizan, da li u januaru ili naredne godine. Nismo zatvorili vrata tim našim velikim igračima...", rekao je Ljajić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:41 Hibernijan, Navijači, Partizan, Grobari Izvor: Instagram/Hibernian Football Club Izvor: Instagram/Hibernian Football Club

(MONDO)