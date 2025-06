"Suspendovali ste me, ali opet ću to uraditi": Nemanja Matić progovorio o kazni zbog skrivanja LGBT znaka

Nemanja Matić je otkrio da će nastaviti da odbija da nosi LGBT znak na rukavu tokom utakmica Lige 1.

Dok Lionu prijete izbacivanjem iz Lige 1, Nemanji Matiću preti suspenzija. Razlog za to je njegov gest u posljednjem kolu francuskog prvenstva kada je znak sa duginim bojama prekrio na svom dresu.

Iskusni vezista Liona je za sada dobio kaznu od dva meča neigranja jer je odbio da učestvuje u akciji borbe protiv homofobije, a u podkastu "Viš end Gou" otkrio je da je jednom nosio taj isti amblem. Sada je spreman da i naredni put rizikuje suspenziju.

"Jednom sam to nosio, a nisam ni vidio. Ovog puta je bilo posljednje kolo i napravili su nove dresove za 75 godina postojanja kluba i dres koji podsjeća na taj stari dres. Dan pred utakmicu vidio sam to, a bolje da nisam. Zapitao sam se šta je ovo, nije trebalo da vidim i onda sam prelijepio. I kažnjen sam dvije utakmice neigranja. I dvije ako ponovim djelo, a vjerovatno ću ponoviti, dakle četiri. Ako budem igrao", rekao je Matić u podkastu.

Već se dešavalo Matiću da bude u centru pažnje zbog simbola na dresu. On je odbijao da nosi cvijet maka na grudima dok je igrao u Premijer ligi. Na početku ga je dok je bio fudbaler Čelsija nosio, ali kada je njegovo značenje promijenjeno i kada je prestao da simbolizuje samo borbu u Prvom svjetskom ratu odbio je da nastavi.

"U Engleskoj sam taj cvijet maka nosio u prvim sezonama. Oni su mi poslije toga rekli da taj cvet nije samo za rat, kada smo bili saveznici, već za sve njihove vojnike u svim ratovima. Ja sam onda rekao, ako nas je NATO bombardovao, čiji su oni član, ja ne mogu da nosim nešto u slavu njihovog vojnika koji je bombardovao moju kuću", rekao je Matić.

Francuzi, morate da se mijenjate

Istakao je Matić da su ljudi u francuskom fudbalu previše striktni kada su pravila u pitanju i da će to morati da mijenjaju ako žele da naprave svoj proizvod atraktivnijim publici, kako u zemlji tako i širom svijeta.

"Pričao sam sa ljudima u klubu tada, oni su rekli da razumiju i nije bilo problema. Međutim, u Francuskoj, oni su malo zatvoreniji i mnogo se drže tih svojih pravila. Oni postave sebi pravila i onda ih se drže po svaku cijenu. Njima je to u mentalitetu, non-stop su priče o negativnim stvarima. Kada otvorite novine, kod njih je svakog dana negativa. A fudbal je jedan od najboljih na svijetu. Strahovito dobar.

U Italiji je, na primjer, fudbal jedan od lošijih. Najgori koji sam igrao u karijeri, dosadan, ali oni od tog njihovog fudbala naprave da je to nešto posebno. I prodaju skupo TV prava. Iako je to po meni nezanimljivo. I svi su prešišali po zaradi Francuze koji imaju dobar fudbal. I Englezi, Nijemci… E, zato Francuzi moraju da se mijenjaju. To je njihovo pravilo i oni moraju mene da kazne da bi opravdali zašto su tu. Nije problem što ja neću igrati dvije utakmice, u redu to je njihovo, ali ja ostajem pri svom stavu", objasnio je Nemanja Matić.

