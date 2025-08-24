logo
Matić predložio Hrvatima regionalnu ligu i pecnuo Zvezdu: "To je jedini spas za naš fudbal"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
1

Nemanja Matić predlaže regionalnu ligu u fudbalu sa Hrvatima i ostalim bivšim jugoslovenskim republikama.

Nemanja Matić predlaže regionalnu ligu u fudbalu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst /

Bivši srpski reprezentativac Nemanja Matić zagovornik je regionalne lige u fudbalu, priznao je u razgovoru za "Jutarnji list". S obzirom na sve češće neuspjehe hrvatskih klubova u kvalifikacijama - Rijeka je ispala odmah iz Lige šampiona - kao i na sve upadljiviji pad Srbije na UEFA rang-listi, Matić ističe da je rješenje zajednička liga.

"Za mene je regionalna liga jedini spas za klubove s ovih prostora, uvjeren sam da će ona jednog dana zaživjeti. Mi smo male zemlje, nismo zanimljivi ni sponzorima, ni televizijama, a ni bogatoj Evropi. Zamislite samo da Crvena zvezda gostuje na Poljudu ili Dinamo u Novom Sadu. Svaka bi utakmica imala krcate stadione: svi bismo profitirali", kazao je iskusni fudbaler koji je nedavno potpisao za Sasuolo.

Nije ovo prvi put da se priča o regionalnoj ligi i čini se da je uvijek najveći problem bila politika, odnosno veliki broj je onih koji sumnjaju da poslije svega što se dešavalo devedesetih - može da se pruži ruka pomirenja.

"Ma, spremni smo, zašto ne? Probleme prave male interesne grupe i šačica idiota koji sebe vole da zovu navijačima. Normalni ljudi ne vide ništa sporno u osnivanju takve lige. I ja sam navijač, volim svoj klub, a nisam huligan. Navijam za svoje Jedinstvo iz Uba, ali ne idem na stadion da se bijem ili vrijeđam nekoga. Sve zavisi od političke volje - problemi se riješe za jedan dan ako postoji interes. Šteta je što ga sada nema, a garantujem da bismo za deset godina imali ligu na evropskom nivou", naglasio je on.

Matić pecnuo i Crvenu zvezdu

Kako ističe Matić, redovno prati hrvatsku ligu i dodaje da mu se sviđa što je njihova prethodna sezona bila neizvjesna (Dinamo, Hajduk i Rijeka se borili za titulu do posljednjeg kola), što smatra da je nemoguće vidjeti u Srbiji.

"Crvena zvezda bude prvak već u oktobru ili najkasnije u decembru. Hrvatska liga je zato sjajna, premda se kod vas ne igraju utakmice za neke ozbiljne evropske iskorake. Međutim, stadioni su puni, utakmice se gledaju na TV-u, jer ljudi hoće neizvjesnost. Suđenje je u Hrvatskoj veoma napredovalo i to je znak da se ide u dobrom pravcu. Kod nas ti procesi još nisu ni počeli. Suđenje je slika odnosa koje želimo u fudbalu", naglasio je Matić.

Prema njegovim riječima, sve u Srbiji je podređeno Zvezdi: "Nekada je to bio Partizan, a sada je Crvena zvezda ta kojoj je podređen cijeli fudbal. Ne smije Zvezda da izgubi utakmicu, uvijek mora da ima najveći budžet. Kako onda napraviti iskorak? Da postoji volja, to se riješi za 24 sata", zaključio je on.

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bravo

Odličan prijedlog!!!!

