Nemanja Matić javno prozivao, Mančester junajted ga dobro čuo: Otjeran promašaj od 50 miliona evra

Mančester junajted poslao je golmana Andrea Onanu na pozajmicu u turski klub Trabzonspor.

Izvor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Golman Mančester junajteda Andre Onana (27) prešao je u turski klub Trabzonspor, objavio je odlično obaviješteni novinar Fabricio Romano. Kamerunski čuvar mreže i nekadašnji đak Barselone napustio je Junajted poslije dvije godine, 102 utakmice i osvojenog FA Kupa sa "crvenim đavolima" 2024. godine.

Ovog ljeta Onana je definitivno izgubio mjesto u timu, jer je prvi golman postao turski čuvar mreže Altaj Bajindir (27). Na ovaj način, Junajted je pozajmicom ispratio Onanu iz kluba, nakon što ga je platio Interu čak 50 miliona evra.

Šta je Matić rekao o njemu - i bio u pravu

Prošle sezone je u toku dvomeča Lige Evrope protiv Liona srpski vezista Nemanja Matić (37) javno kritikovao Onanu, nazvavši ga jednim od najgorih golmana u istoriji kluba.

"Ako ste jedan od najgorih golmana u isti Mančester junajteda, onda morate da pazite šta govorite. Da pričaju David De Hea, Piter Šmajhel ili Edvin Van Der Sar, onda bih sebe preispitivao. Ako ste jedan od statističkih najgorih golmana u istoriji Mančester junajteda, trebalo bi da pokažete to o čemu pričate", govorio je Matić, ljut jer je Onana javno potcijenio Lion.

I prije i poslije tog javnog okršaja Onana je pravio velike kikseve, pa nikoga neće iznenaditi to što je Junajted priznao grešku od 50 miliona evra i našao način da ga se riješi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!