"Vlahović je mašina za golove": Mirkovića Italijani pitali za Srbina, morao da im kaže kakav dragulj imaju

Privremeni prvi trener A reprezentacija Srbije Zoran Bata Mirković italijanskim medijima govorio je o potencijalu Dušana Vlahovića.

Zoran Bata Mirković vršilac je dužnosti selektora Srbije dok Fudbalski savez ne proglasi ime nasljednika Dragana Stojkovića Piksija. Bivši trener Partizana, imao je priliku da vodi "orlove" u susretu protiv Andore kada je njegov tim pobijedio 3:1, a jedan od strijelaca na meču bio je Dušan Vlahović. S obzirom na to da je srpski golgeter vrlo česta pojava u italijanskim medijima, tamošnju publiku zanimalo je da od novog trenera čuju ponešto o najskupljem igraču Serije A.

Dušan Vlahović tokom ljeta nije uspio da postigne dogovor sa Juventusom o novom ugovoru, ako tako ostane, srpski igrač narednog ljeta mogao bi biti slobodan igrač, osim u slučaju da "stara dama" reaguje tokom zimskog prelaznog roka i pronađe rješenje za Srbina. A, dok čekamo rasplet italijanske sage, Bata Mirković morao je tamošnjoj publici da objasni kakvog igrača imaju u legendarnom klubu.

"Dušan se pojavio motivisan i fokusiran za utakmicu. Onda je pružio odličnu igru, postigao gol, imao je nekoliko šansi: sve što je uradio bilo je visokog kvaliteta", započeo je Mirković za "Tuttosport".

"Dušan je mašina za golove. Kada igra, postiže golove - kada ne igra, ne postiže golove. On je ključni igrač našeg tima. Nema sumnje u njegov kvalitet. Rekao bih da su on, Mitrović, Pavlović i Kostić među najvažnijim igračima u našem timu. Logično je da se fokusiramo na njih."

Da li je Dušan Vlahović lider?

Vlahović je u novoj sezoni odigrao osam mečeva i postigao četiri gola i jednu asistenciju. Ostaje pitanje, da li najplaćeniji igrač Serije A, može da ponese teret lidera na terenu? "Da, zato sam ga i nominovano zajedno sa ostalim saigračima. Oni su najiskusniji, oni su generacijski lideri, računamo na njih."

Dušan Vlahović gotovo od dolaska u Juventus neprestano sluša kritike, postoje trenuci slave u kojima je manje na meti, ali nekako prevladavaju momenti u kojima i navijači i mediji ne vjeruju u Srbina. "Kada igrate kao napadač, ako ne dajete gol u jednoj ili dvije utakmice, onda kritike odmah počinju. Štaviše, ako postignemo loše rezultate, to je problem; uvijek postoji neko koga treba kriviti."

"Mislim da su to razlozi, ali takođe moramo da shvatimo da je dečko u posebnoj situaciji u klubu: njegova budućnost je nepoznata i nije je lako prihvatiti. Ali on je mentalno veoma jak, 101 posto je profesionalac, razumije i zna da mora biti spreman u svakom trenutku. Vlahović radi svoj posao, ostali rade svoj. Žao mi je što ova saradnja između njega i Juventusa ide u ovom pravcu, ali mislim da još imaju vremena da poprave stvari."