Tudor "klizi" ka otkazu, Juventus u sve većoj krizi: Bjanko-neri nanizali osam mečeva bez pobjede!

Već osam mečeva zaredom "stara dama" ne zna za pobjedu. Hrvat na klupi torinskog kluba sve je bliži otkazu...

Hrvatski stateg Igor Tudor sve je bliže otkazu na klupi Juventusa.

Odlično je počeo sezonu u Seriji A ostvarivši tri pobjede sa svojim izabranicima (Parma 2:0, Đenova 0:1, Inter 4:3), ali su bjanko-neri nakon toga zapali u krizu iz koje se ne vidi izlaz...

Već osam mečeva zaredom slavni torinski klub nije osjetio slast trijumfa, a neslavnom nizu večeras je dodat i duel sa Lacijom na Olimpiku, koji su nebesko-plavi riješili rezultatom 1:0.

Poslije pet uzastopnih remija u svim takmičenjima, Juventus je spojio tri neuspjeha. Počelo je duelom sa Komom Seska Fabregasa (2:0), nakon čega su ekipu Igora Tudora porazili i Real Madrid (1:0) i Lacio, koji je do trijumfa stigao zahvaljujući Tomi Bašiću.

Hrvatski vezista, koji je cijelu prošlu sezonu presjedio na klupi po završetku pozajmice u Salernitani, postigao je večeras prvi gol u dresu Rimljana nakon skoro dvije i po godine!

Posljednji put je zatresao protivničku mrežu 3. maja 2023. godine, u domaćem trijumfu nad Sasuolom (2:0), a večeras je izrastao u junaka svog tima.

Uputio je jedan dalekometni udarac, a lopta je na putu ka golu okrznula Federika Gatija, prevarila Matiju Perina i odsjela iza njegovih leđa.

Juventus je u ovom trenutku, nakon osam kola, tek na osmoj poziciji, uz šest bodova minusa za Napolijem i Romom, predvodnicima italijanskog elitnog karavana. Prvu narednu šansu da konačno ostvari trijumf imaće u srijedu, kada će u vanrednom kolu dočekati "zebre" iz Udina.

Da li će i tada Tudor biti na klupi?







