Tudor "klizi" ka otkazu, Juventus u sve većoj krizi: Bjanko-neri nanizali osam mečeva bez pobjede!

Hrvatski stateg Igor Tudor sve je bliže otkazu na klupi Juventusa.
Odlično je počeo sezonu u Seriji A ostvarivši tri pobjede sa svojim izabranicima (Parma 2:0, Đenova 0:1, Inter 4:3), ali su bjanko-neri nakon toga zapali u krizu iz koje se ne vidi izlaz...
Već osam mečeva zaredom slavni torinski klub nije osjetio slast trijumfa, a neslavnom nizu večeras je dodat i duel sa Lacijom na Olimpiku, koji su nebesko-plavi riješili rezultatom 1:0.
Poslije pet uzastopnih remija u svim takmičenjima, Juventus je spojio tri neuspjeha. Počelo je duelom sa Komom Seska Fabregasa (2:0), nakon čega su ekipu Igora Tudora porazili i Real Madrid (1:0) i Lacio, koji je do trijumfa stigao zahvaljujući Tomi Bašiću.Izvor: Federico Proietti / Alamy / Profimedia
Hrvatski vezista, koji je cijelu prošlu sezonu presjedio na klupi po završetku pozajmice u Salernitani, postigao je večeras prvi gol u dresu Rimljana nakon skoro dvije i po godine!
Posljednji put je zatresao protivničku mrežu 3. maja 2023. godine, u domaćem trijumfu nad Sasuolom (2:0), a večeras je izrastao u junaka svog tima.
Uputio je jedan dalekometni udarac, a lopta je na putu ka golu okrznula Federika Gatija, prevarila Matiju Perina i odsjela iza njegovih leđa.
Juventus je u ovom trenutku, nakon osam kola, tek na osmoj poziciji, uz šest bodova minusa za Napolijem i Romom, predvodnicima italijanskog elitnog karavana. Prvu narednu šansu da konačno ostvari trijumf imaće u srijedu, kada će u vanrednom kolu dočekati "zebre" iz Udina.
Da li će i tada Tudor biti na klupi?
