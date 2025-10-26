logo
"Go**o jedno, idi daj gol ako možeš": Ludilo na Maradoni, Konte i Lautaro se vrijeđali pred svima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je na stadionu "Dijego Armando Maradona" u Napulju došlo do svađe između trenera Napolija Antonija Kontea i napadača Intera Lautara Martineza.

Svađa Kontea i Martineza Izvor: TV Arena sport

Napoli je pobijedio Inter 3:1 (1:0) i vratio se na prvo mjesto na tabeli Serije A, a susret je obilježila i velika svađa sredinom drugog dijela igre. Malo pošto će Hakan Čalhanoglu smanjiti na 2:1 iz penala, zakačili su se Lautaro Martinez i Antonio Konte, što nije promaklo režiserima utakmice.

Lautaro Martinez je vikao na Kontea i pokazivao mu rukama da se smiri, potom mu je rekao da se "upi*kio o straha", na šta je trener Napolija burno reagovao: "Idi daj gol, go*no jedno". Pogledajte taj sukob:


Za ovu gužvu samo je Konte dobio žuti karton, pošto je prethodno svašta rekao i sudiji Marijaniju, međutim neće ga to previše potresti jer je njegova ekipa došla do sva tri boda. Samo nekoliko dana poslije debakla u Ligi šampiona protiv PSV-a (6:2), Konte je nekako složio ekipu koja je kadra da pobijedi Inter, i to bez prevelike drame.

Domaćin je poveo preko De Brujnea u 33. minutu iz penala, a zbog načina na koji je šutirao - Belgijanac je morao iz igre odmah. Nije to poremetilo planove, Mektomini je u 54. minutu povisio na 2:0, prije nego što će već pomenuti Čalhanoglu smanjiti sa "bijele tačke". Konačan rezultat postavio je Angisa u 67.

Trenutno je prava gužva u vrhu Serije A jer je Napoli na 18 bodova, Milan na 17, Inter i Roma na 15, s tim da "vučica" ima meč manje.



Standings provided by Sofascore

