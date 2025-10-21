logo
Karlo Anćeloti pokazao Nikoli Maksimoviću kakav je gospodin: "Molio sam da ne igram protiv Crvene zvezde"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Iskusni defanzivac Nikola Maksimović otkrio šta je tražio od Karla Anćelotija pred gostovanje Napolija Crvenoj zvezdi u Beogradu.

nikola maksimovic nije zelio da igra protiv crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Srbije i fudbaler Crvene zvezde Nikola Maksimović novi je igrač hrvatskog trećeligaša Kustošije, a nakon što je vijest o tome privukla mnogo pažnje u regionu on se nakon duge pauze pojavio pred kamerama. Maksimović je iskoristio priliku da se prisjeti saradnje sa Karlom Anćelotijem, jednim od najboljih fudbalskih trenera svih vremena.

Dok je Ančeloti bio trener Napolija, a Maksimović nosio dres tog italijanskog tima, klub iz Napulja se našao u istoj grupi Lige šampiona sa Crvenom zvezdom. Kao bivši fudbaler Crvene zvezde, koja mu je otvorila vrata ka inostranoj karijeri, Maksimović je želio da propusti taj meč i Italijan mu je šmekerski izašao u susret!

"Jedino sam odbio da igram protiv Crvene zvezde u Beogradu. To sam ga zamolio da ne igram i ispoštovao me je. Stavio me je Fiorentinu kući, pobijedili smo 2:0 i ja sam rekao 'Sljedeća Liga šampiona je u Beogradu, molim vas da tu utakmicu ne igram'. Prema Zvezdi, iz nekog poštovanja. Rekao sam da meni znači da tu utakmicu ne igram. Biću na klupi, naravno, ako se nešto desi pošto tad je bilo još ono sa sedam zamjena, nije bilo više. On je rekao 'Ok, poštujem to, nikakav problem'. I nisam samo tu utakmicu igrao, a sve sam igrao", rekao je Nikola Maksimović prilikom gostovanja u podkastu Inkubator.

Osim meča u Beogradu koji je odgledao sa klupe za rezervne igrače, Maksimović je odigrao preostalih pet utakmica Napolija, a u pobjedi nad Crvenom zvezdom u Napulju (3:1) imao je i zabilježenu asistenciju. Tada je nakon njegovog dodavanja pogodio Marek Hamšik i već u 11. minutu meča donio prednost italijanskom klubu.

Maksimović je na tom meču igrao kao desni bek, što mu je često bila uloga kroz sezonu u kojoj je sarađivao sa Karlom Anćelotijem. Iskusni italijanski stručnjak detaljno mu je objasnio kakva će biti njegova zaduženja i šta sve od njega očekuje na mjestu desnog beka.

"Kaže meni Anćeloti 'Ajde, ne igraš protiv Torina, ali igraš u srijedu protiv Liverpula'. A ja onako u sebi 'Ma, jeste'. I on kao 'Ne vjeruješ mi?'. 'Ja vama sve vjerujem, zato što znam da ste gospodin i čovjek od riječi', odgovorio sam mu. U tom trenutku ja razmišljam samo o ovoj utakmici. Mene Liverpul za tri dana... To je daleko. U prvom smo dali dva ili tri gola, izlazimo na poluvrijeme i on meni kaže da idem na zagrijavanje. Cijeli stadion zviždi! Ja se zagrijavam, spreman, on mi kaže 'Hoću da probam nešto, da otvaramo igru sa tri nazad, a kad se branimo da budeš četvrti, kao desni bek'. Ja kažem da ću da odradim kako treba. Svaki dodir sa loptom, na tribinama haos. Ali sam odigrao dobro, on je to vidio i bilo mu je potrebno da vidi. Bio sam malo ljut, razočaran što ne igram. I vidio je neku situaciju, što je imao u planu za Liverpul. Utorak, trening pred Liverpul, on me stavlja u prvih 11. Mi dobijamo 1:0, bio sam među najbolje ocijenjenima, Mane je igrao po mojoj strani i Klop ga je izveo", rekao je bivši srpski reprezentativac.

(MONDO)

