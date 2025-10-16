"Reprezentacija Srbije se podijelila pred Mundijal": Maksimović prvi put progovorio o bolnoj temi

Bivši reprezentativac Srbije Nikola Maksimović govorio je o podjelama u nacionalnom timu pred Mundijal 2018. godine u Rusiji.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije ponovo prolazi kroz težak period, pošto će u novembru morati da navija za kiks Albanije, a uporedo sa tim čeka se odluka Fudbalskog saveza Srbije o novom selektoru. "Orlovi" su poraženi od od Albanaca u Leskovcu, jedva su pobijedili Andoru na gostovanju i u međuvremenu ostali bez selektora Dragana Stojkovića. Ali, u istoriji je bilo i čudnijih momenata od ovog.

Gostujući u popularnom hrvatskom "Podkastu Inkubator", nekadašnji reprezentativac Nikola Maksimović prisjetio se kakav je haos vladao u nacionalnom timu pred Svjetsko prvenstvo 2018. godine. Nakon izborenog plasmana u Rusiju smijenjen je Slavoljub Muslin, a postavljen Mladen Krstajić koji je donio nekoliko krupnih odluka - i između ostalog - precrtao Maksimovića sa spiska. Takve odluke podijelile su fudbalere nacionalnog tima.

"Bilo je... Mogu da kažem sa sigurnošću! Luka Milivojević mi je i kum, dugo se poznajem, zaista imamo super odnos. Bilo je podjele među igračima, bilo je igrača koji su se javno usprotivili, a bilo je igrača koji...Znate kako je to, čim javno nešto kažete, onda vas nema više. Svako gleda sebe, da bezbolnije prođe. Zato nije bilo oglašavanja. Ja sam ispaštao zbog toga što sam ispaštao, nisam otišao na Svjetsko prvenstvo. Ni za jednog igrača ne može gora... Ne mogu da kažem kazna. To nije kazna, ali tako se namjestilo i desilo", rekao je Maksimović.

Nikola Maksimović je odigrao šest od deset kvalifikacionih utakmica pred Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Nije bio u konkurenciji za sastav protiv Irske i Velsa u Beogradu, dok je meč protiv Austrije propustio zbog crvenog kartona. Meč protiv Moldavije na gostujućem terenu odgledao je sa klupe, protiv Austrije u Beogradu odigrao je minut, a u Irskoj je dobio crveni karton - pa se može reći da je tokom polovine kvalifikacija bio važan dio u odbrani Srbije. Ipak, nije ga bilo na spisku...

"Ja u početku to nisam mogao da prihvatim. Nije mi bilo najjasnije da neko ko nema nijedan nastup za reprezentaciju ode na Svjetsko prvenstvo, a da ti koji si odigrao cijele kvalifikacije sem te neke utakmice gdje sam bio povrijeđen i gdje sam dobio crveni karton... Protiv Irske, u Irskoj gdje smo vodili 1:0, bio je 70 i neki minut, bila je neka situacija gdje sam morao da rušim protivnika. Trebalo je da bude ofsajd, ali pošto je naš igrač zakačio više nije ofsajd i taj igrač bi izašao ispred golmana sam. Ja sam napravio crveni karton van 16 metara i rekoh 'Molimo Boga da ne primimo gol 20 minuta', pa šta bude. Nismo primili gol, dobili smo 1:0. Ušao je selektor u svlačionicu, ušao je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije u svlačionicu i rekao 'Ti si nas odveo na Svjetsko prvenstvo ovim tvojim crvenim kartonom'. I onda ja nisam otišao na Svjetsko prvenstvo. Žao mi je što mnogo ranije, prije svega toga, kada se znalo i kad su se neki sastanci održali, da tad nismo mi igrači između sebe napravili dogovor, bar većina nas. Opet kažem, većina nas koji su igrali u prvih 11, to mnogo znači. Morali smo drugačije to da napravimo, jako mi je krivo što se nije desilo. Bilo, prošlo. To ne treba da se dešava u fudbalu, ne bih poželio nikom", rekao je Nikola Maksimović.

Za reprezentaciju Srbije Maksimović je igrao i nakon izborenog plasmana na Mundijal, pošto je bio tima koji je u martu 2018. godine poražen od Maroka u prijateljskoj utakmici. Propustio je turnir u Rusiji, a u nacionlani tim vratio se 2019. godine kada je odigrao još četiri utakmice - u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Posljednji meč u dresu Srbije bio je okršaj protiv Rusije u Ligi nacija 2020. godine, kada su "orlovi" poraženi (3:1) u Moskvi.

Ko je igrao za Srbiju na Mundijalu 2018. godine?

Nakon što je obezbijedio plasman reprezentacije Srbije na Svjetsko prvenstvo, selektor Slavoljub Muslin nije dobio priliku da na tom takmičenju vodi nacionalni tim. Umjesto njega selektorsku dužnost preuzeo je Mladen Krstajić, koji je bio jedan od pomoćnika u stručnom štabu. Njegov prvi potez bili su krupni rezovi u igračkom kadru.

Pojedini fudbaleri koji su izneli kvalifikacioni ciklus otpali su čak i sa šireg spiska, pa igrači poput Nikole Maksimovića, Ivana Obradovića i Nemanje Gudelja nisu bili čak ni blizu odlaska na Mundijal. Sa šireg spiska kasnije su precrtani četvrti golman Aleksandar Jovanović, zatim roviti defanzivac Matija Nastasić, vezni fudbaler Nemanja Maksimović i krilni napadač Mijat Gaćinović čiji je izostanak bio i najveća senzacija. Pozive u nacionalni tim dobili su debitanti Milan Rodić i Luka Jović, dok je Nikola Milenković imao nastup samo za reprezentaciju sastavljenu od igrača iz Superlige.

Takođe, na spisku su se našli Miloš Veljković sa dva nastupa za Srbiju, Nemanja Radonjić koji je jednom igrao za seniorsku reprezentaciju prije poziva na Mundijal i Marko Dmitrović koji je do tog trenutka dva puta čuvao gol nacionalnog tima. Najveći kamen spoticanja u tom trenutku bio je Sergej Milinković-Savić - od Muslina nije dobijao pozive, a kod Krstajića je odigrao četiri prijateljska meča prije početka Mundijala. Ovo je cijeli spisak Srbije iz 2018. godine:

GOLMANI: Vladimir Stojković (Partizan), Marko Dmitrović (Eibar) i Predrag Rajković (Makabi Tel Aviv);

ODBRANA: Antonio Rukavina (Viljareal), Branislav Ivanović (Zenit), Nikola Milenković (Fiorentina), Uroš Spajić (Anderleht), Miloš Veljković (Verder), Duško Tošić (Guangdžou R&F), Aleksandar Kolarov (Roma) i Milan Rodić (Crvena zvezda);

VEZISTI: Luka Milivojević (Kristal Palas), Nemanja Matić (Mančester junajted), Marko Grujić (Liverpul), Sergej Milinković-Savić (Lacio), Dušan Tadić (Sautempton), Adem Ljajić (Torino), Andrija Živković (Benfika), Filip Kostić (Hamburg) i Nemanja Radonjić (Crvena zvezda);

NAPAD: Aleksandar Mitrović (Njukasl), Aleksandar Prijović (PAOK) i Luka Jović (Ajntraht).

