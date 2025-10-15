Zgarište ostalo iza Piksija: Srbiji treba "ludak" koji smije da uđe u svoju kuću koja gori

Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u katastrofalnom stanju, gorem nego onom koje je zatekao Dragan Stojković Piksi. Nasljednik na selektorskoj klupi Srbije unaprijed mora da zna da je pred njim izazov nad izazovima.

Ovih dana navijači KK Crvena zvezda često su uz povratak trenera Saše Obradovića citirali jednu sjajnu rečenicu: "Čovjek koji uđe u kuću koja gori, ili je lud, ili je to njegova kuća". U slučaju novog selektora fudbalske reprezentacije Srbije biće potrebno da se poklope obje ove stvari - treba joj "ludak" koji će da gasi požar u svojoj kući.

Taj požar u fudbalskoj reprezentaciji Srbije tinja već godinama, zahvatio je sve zidove, krov, namještaj, dok je spacilac - u ovom slučaju Dragan Stojković Piksi - zapravo sve vrijeme sjedio unutra, bez ikakve opreme, uvjeravajući nas da će "sve biti u redu". Dobili smo tako "oživljavanje" jednog od najpopularnijih internet "mimova" sa psom koji sjedi u zapaljenoj kućici, pa je i sama reprezentacija Srbije postala ništa drugo nego predmet ismijavanja. Onaj oko koga se cijela nacija može ujediniti u pljuvačini, a da ne primijeti da to nekoga može da zaboli.

Ako je nekome promaklo, baš na to je želio da ukaže jedan od najiskusnijih reprezentativaca Filip Kostić. A znamo da nije od onih koji mnogo govore... Odmah poslije teško izvojevane pobjede nad Andorom (3:1) zamolio je za podršku navijača i medija, poručivši da "nije lako ni njima, a ni njihovim porodicama".

I sama činjenica da je Kostić ukazao da fudbalerima nije lako, ni njihovim porodicama zbog toga što su na stubu srama zbog svega što se dešavalo s reprezentacijom Srbije, govori da više ne pričamo samo o kući koja gori nego možda i o zgarištu.

Kako je Piksi ostavio ruinu?

Dragan Stojković Piksi je jedan od "ludaka koji dolaze da gase požar u svojoj kući", ali iz marta 2021. godine. Zatekao je jako lošu situaciju u reprezentaciji Srbije poslije Mladena Krstajića i Ljubiše Tumbakovića, međutim ne toliko katastrofalnu kao što je današnja, ona u kojoj ostavlja "orlove" svom nasljedniku.

Ako ne dođe do čuda u novembru, Srbija će praktično bez ozbiljnog fudbala biti godinu dana. Tek na jesen iduće godine počinju utakmice za Ligu nacija, a onda ćemo još čekati na 2027. na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

A sa kim i čim se spremamo za taj turnir, to je posebno pitanje. Dragan Stojković Piksi za četiri i po godine u reprezentaciji Srbije ostavlja u amanet samo jednog formiranog fudbalera - Strahinju Pavlovića. Iako je ranije debitovao za "orlove", baš kod Piksija je dobio pravu šansu i može da se kaže da je njegova uloga formirana. Svi ostali fudbaleri su ili naslijeđeni (Milenković, Mitrović, Kostić....) ili njihove uloge nisu ni formirane do kraja.

To se posebno odnosi na Lazara Samardžića, koga će Piksi sigurno jednog dana prisvojiti kada bude pričao o svojim uspjesima s reprezentacijom Srbije, a koji na 23 nastupa (moglo je i moralo više) nema apsolutno nikakav uticaj na našu igru.

Ne zaboravimo da Piksi nije uspio da nađe ulogu Sergeju Milinković-Saviću, koji više neće da igra za njega, da se Dušan Tadić povukao iz reprezentacije poslije svađe sa njim, da se Dušan Vlahović i dalje traži u reprezentaciji Srbije, da ne znamo ni ko nam je prvi golman, a imamo nekoliko vrhunskih, da su postojale "aferice" i sa Radonjićem, Gajićem, Vanjom Milinković-Savićem, Svilarom, Đuričićem i ko zna kim još...

Takva situacija, ma koliko god mandati Tumbakovića i Krstajića bili lošiji od Piksijevog, njega nisu zatekli kada je preuzeo Srbiju. Sada ni Piksi ne bi došao poslije Piksija.

Ima li Srbija drugog "ludaka"?

Kandidati koji se za sada spominju kao potencijalni selektori Srbije su očekivani - i najbolji koje naša struka ima da ponudi. Veljko Paunović je prije deset godina mnoge od fudbalera koji bi i danas trebalo da igraju za Srbiju odveo na vrh svijeta na Novom Zelandu i stoga je logično rješenje, Vladan Milojević je u Crvenu zvezdu došao kada je bila i u gorem stanju od današnje reprezentacije, Dejan Stanković od svih kandidata najbolje zna šta je to reprezentacija Srbije i kako se "drži" svlačionica....

Međutim, pitanje je ko od njih smije da se uhvati ukoštac sa pritiskom sedam miliona gnjevnih ljudi kojima je preko glave problema u reprezentaciji Srbije. I kojima je preko glave iznevjerenih očekivanja.

Zato će Fudbalski savez Srbije morati da prikrije sve ove probleme i da istakne one dobre stvari, a koje trenutno postoje samo u potencijalu. To su svi oni fudbaleri koji su bili na kraju Piksijevog spiska treba da iskoče u prvi plan, to su svi oni klinci koji su se "bacali u vatru" da bi se pričalo o njima umjesto o tome što nemaju igru, to su svi oni fudbaleri koji su bili nezadovoljni dok je Piksi bio selektor Srbije.

Kada tako postavimo stvari, pa valjda ima bar jedan "ludak" koji bi htio da vodi reprezentaciju u kojoj novu okosnicu treba da čine Milenković, Milosavljević, Pavlović, Sergej i Vanja, Samardžić, Vlahović, Andrija Maksimović, Stanković, Nedeljković, Topić, Kostov i drugi...

