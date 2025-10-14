"Morali su da priznaju": Predsjednik FS Albanije otkrio šta mu je rekao Piksi poslije meča

Predsjednik Fudbalskog saveza Albanije Armand Duka poslije meča svog tima razgovarao je sa čelnicima reprezentacije Srbije.

Predsjednik Fudbalskog saveza Albanije Armand Duka otkrio je detalje razgovora sa sad već bivšim selektorom reprezentacije Srbije Draganom Stojkovićem Piksijem. Dukin tim je slavio u Leskovcu 1:0 i tako obezbijedio bolju poziciju od "orlova", a nekoliko dana kasnije saznajemo šta se zbivalo i poslije meča.

Reprezentacija Albanije se pobjedom u Srbiji probila na drugu poziciju grupe K, sa 11 bodova (četiri više od Srbije) i u slučaju da ostane na tom mjestu takmičiće se u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Nakon što je Albanija bila bolja od srpskog tima u Leskovcu, Duka otkrio je da je čitav stručni štab Srbije bio u potpunosti saglasan da je povjeda rivala zaslužena.

"Obavio sam razgovor sam sa čelnicima Saveza i selektorom Srbije, oni su mi rekli da smo zaslužili pobjedu i da nemaju razloga za žaljenje, jer nisu zaslužili da trijumfuju. Naš tim je zaslužio tri boda, njima je to jasno pošto je sve viđeno na terenu. Takav je fudbal", rekao je Duka.

Otkrio je Duka da je razgovarao i sa Draganom Džajićem: "Definitivno je bio uznemiren. Ne vjerujem da postoji navijač Srbije koji nije bio, a kamoli lider Saveza i legenda jugoslovenskog fudbala."

S obzirom na to da je utakmica između Srbije i Albanije od starta označena kao visokorizična, postojala je bojazan da li će sve proći u najboljem redu. Srbija je, na kraju, bila jako dobar domaćin. "Obezbijeđeni su nam idealni uslovi. Nismo imali nikakvu zabrinutost. Imali smo veoma dobar prijem od trenutka kad smo sletjeli, fantastičan smještaj, uslove za igru na stadionu. Dali su sve od sebe na organizaciji utakmice", zaključio je Duka.

Srbija pred sobom ima još jedan meč u ovom kvalifikacionom prozoru. "Orlovi", koje će pored aut-linije voditi Zoran Bata Mirković, sastaće se sa Andorom u utorak od 20.45.